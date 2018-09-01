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中國棒壘布局奧運 赴美訓練更盼基層球員量增

發稿時間：2018/09/01 18:23

最新更新：2018/09/01 18:23

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達1日電）中國為了棒球重返2020年東京奧運，啟動「與狼共舞」計畫，長期將選手送至美國，此次亞運看到明顯的進步；投手教練陳坤直言，這計畫應該會延續，但重要的還是基層球員要增加，中國棒球實力才能再提升。

中國近年都把女壘、棒球球員移往美國訓練，此次參加亞運的中國隊球員，先前赴美國打獨立聯盟賽事約100場，希望拉高對戰強度，藉此提升球員的能力。

中國隊複賽與中華隊交手，以0比1輸球，把中華隊教練團嚇出一身冷汗，銅牌戰再度碰頭，中華隊以10比0、8局提前拿下勝利；中華隊總教練許順益表示，中國進步神速，只是缺比賽經驗，未來國際賽再碰頭，輸贏很難定論，感覺會是五五波。

中國隊投手教練陳坤表示，這批球員從5月開始赴美國獨立聯盟參加比賽，前後打了約100場，球員沒有休息，體力上負荷有點大。

談起今天與中華隊比賽，陳坤提到，全隊已經做好全力一搏的準備，但比賽細節沒有做好，沒辦法像複賽與中華隊交手那場比賽一樣發揮。

為了重返奧運，中國大手筆將球員送至美國培訓，陳坤表示，沒有意外的話，這個計畫會一直延續到2020年。

儘管中國近年棒球實力有很大的進步，但陳坤也提到，中國在高中16至18歲這個階段，因為面臨大學考試，加上欠缺選拔機制，有出現斷層，中國棒球實力要再提升，基層打棒球的球員數量要跟著提升才是重點。（編輯：唐聲揚）1070901

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