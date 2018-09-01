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橋牌情侶檔楊欣龍陸怡如 亞運雙人賽奪冠

發稿時間：2018/09/01 19:37

最新更新：2018/09/01 19:37

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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達1日電）不吵架、賽事打到最後一天，是亞運橋藝情侶檔楊欣龍和陸怡如在今年亞運混合雙人賽前定下的目標，兩人完成了這個任務，而金牌則是意外的驚喜。

出過書、目前在桃園平鎮國中擔任公民科老師的楊欣龍，今天在雅加達—巨港亞運和女友陸怡如聯手，歷經2日決賽拿下今年橋藝混合雙人賽金牌。

楊欣龍和陸怡如大學雖就讀不同大學，卻因橋牌而結緣，兩人大約4、5年前才交往，楊欣龍承認：「打牌爭吵難免，成績如果不好，都會有情緒，有時講得話更傷人。」

今年這對情侶檔在團體賽發揮不如預期，兩人也相約雙人賽不能吵架，楊欣龍透露，牌打久了，都會相信一些比較玄的事情，比如說「今天如果贏，明天就繼續穿這件，如果正能量比較強，或許手氣也會比較好」。

兩人從預賽、複賽到決賽，一路都是排名第1晉級，楊欣龍承認，牌桌上還是會出錯，不過搭檔彼此間氣氛好，「至少不會把下一盤也搞糟」。

楊欣龍強調，雙人賽的變數非常大，就算排名第1，可能只要一把牌沒打好，就會把領先的分數全部吐回去，因此他承認「金牌是我們意外的收穫」。

至於拿下混合雙人賽銀牌的范綱維與蔡博雅，則是一對夫妻檔，范綱維的職業是耳鼻喉科醫師，兩人排名第12名吊車尾晉級決賽，沒想到決賽首日打完，就竄上第4，范綱維說：「當時我就覺得有8成機率可以奪牌，因為強手昨天都先打過了。」

范綱維與老婆興趣就是打牌，而且天天都要打，蔡博雅透露，他們是用非常嚴肅的態度來面對橋牌，而團體賽失利，讓她壓力超大，「我會覺得沒拿獎牌對不起國家」。

還好兩人今天最後仍以357分奪銀，范綱維搞笑地說：「因為有拿到銀牌，所以整體表現有80分吧。」蔡博雅則坦言，自己這次比賽很多手打得並不理想，不過成功拿下獎牌，讓她總算鬆了口氣。（編輯：唐聲揚）1070901

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