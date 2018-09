(中央社紐約1日綜合外電報導)溫布頓網賽冠軍得主、德國好手柯貝(Angelique Kerber)今天在美國公開賽以6比3、3比6、3比6不敵斯洛伐克對手齊布科娃(Dominika Cibulkova),慘遭淘汰。



大會第4種子柯貝曾在2016年美網女單封后,今年原本欲力拼成為過去20年來第3位在同一年度同時抱走溫網和美網冠軍的女子選手。



第29種子齊布科娃則是在2010年闖進過美網8強,今天勝出後,接下來將與2017年美網亞軍基斯(Madison Keys)爭奪8強門票。



29歲的齊布科娃說:「我這一年和安潔莉克(柯貝)交手過兩次(雪梨和伊斯特本),儘管我打得不算糟,她還是把我殺得死死的。」



「這一次我換了戰術,結果真的奏效。」(譯者:蔡佳敏/核稿:鄭詩韻)1080902





The reaction says it all:@Cibulkova finds herself in week 2 of the #USOpen after a fantastic win over Kerber! pic.twitter.com/4tKXHeJy1w