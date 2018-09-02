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陳偉殷優質先發投滿8局 7K又敲安第6勝落袋

發稿時間：2018/09/02 09:46

最新更新：2018/09/02 10:43

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邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷，1日在主場面對多倫多藍鳥優質先發，本季第6勝歡喜落袋。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com/WILLWINCHEN）邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷，1日在主場面對多倫多藍鳥優質先發，本季第6勝歡喜落袋。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷，今天在主場面對多倫多藍鳥投滿8局送出7次三振，只被敲出3支安打，同時還揮出一壘安打協助馬林魚以6比3擊敗藍鳥，本季第6勝歡喜落袋。

陳偉殷上一戰對勇士送上本季紀錄的10次三振後，今天K功持續發威，主投8局，僅被敲出3支安打，責失1分，自責分率從賽前的4.91降至4.64。優質先發的好表現，讓陳偉殷不負「主場之王」稱號。

陳偉殷本場用球數破百，投滿8局，共投出107球，好球數74球，其中有7次三振，還揮出一支一壘安打，也是本季第5支，幫助馬林魚以6比3擊敗藍鳥，也結束馬林魚4連敗窘境，可說是今年代表作之一。

今天擊敗藍鳥，讓陳偉殷本季賽事來到6勝9敗。6場勝投，5場來自主場，唯一的客場勝投則是在前東家巴爾的摩金鶯隊奪下，也算是陳偉殷的另類主場。



陳偉殷一上場就先送給對方一棒一個三振，雖然隨後被敲出一壘安打，仍送出今天第2個三振，再靠著高飛接殺，沒讓藍鳥隊建功。

2局上與3局上，陳偉殷都以不到10球的精簡球數，快速讓對手三上三下。

4局上，前打席擊出一壘安打的藍鳥2棒崔維斯（Devon Travis），再度從陳偉殷手中敲出安打，站上二壘，隨後靠著隊友火力，為藍鳥拿下第一分。

5局上，陳偉殷再度發揮，讓對手三上三下，沒有機會站上壘包。6局上，陳偉殷連送2次三振，再以飛球接殺解決第3名打者，持續壓制藍鳥打擊。7局上，陳偉殷繼續站上投手丘投球，再度讓打者三上三下，輕鬆解決這半局。

8局上，陳偉殷快速解決前2名打者後，被擊出一安，但依然沒讓藍鳥有機可乘，讓第3名打者滾地球出局。

馬林魚今天對上藍鳥先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）打擊強勢發揮。一局下就透過連續的二壘安打、一壘安打與四壞球保送，加上適時的高飛犧牲打，率先開張，以1比0領先。

強棒瑞爾穆托（J.T. Realmuto）3局下敲出中外野陽春全壘打，為馬林魚添第2分。

陳偉殷在5局上揮出一壘安打，接著靠著隊友被四壞球保送以及一壘安打形成滿壘後，藍鳥投手送出今天第3個四壞球，將陳偉殷擠回本壘，拿下第3分。5棒普拉多（Martin Prado）帶3分打點的二壘安打，奠下勝基。（編輯：屈享平）1070902





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