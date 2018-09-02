主場投8局失1分 陳偉殷盼客場也有好表現[影]

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣旅美左投陳偉殷今天在主場先發8局僅失1分，且敲出1支安打，並獲勝投的好表現，賽後他表示，希望剩下的球季也能在客場投好一點。



效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的陳偉殷，今天在主場先發迎戰多倫多藍鳥隊，他在8局投球中，送出7次三振，沒有投出保送，只被打出3支安打，丟掉1分自責分。



除此之外，陳偉殷今天也在5局下半敲出內野安打，之後也回到本壘為球隊添得分數，率領馬林魚終場以6比3擊敗藍鳥，他也收下個人本季第6勝。



針對7局結束時與教練的溝通，陳偉殷說，教練會和他討論投球內容，也會問能不能繼續往下投，他當下不會感覺很累，「只要身體沒有特別疲勞，就會繼續投」，所以才會再續投第8局。



談到自己打出的內野安打，陳偉殷表示，他當時心想：「如果要上壘的話，就要加速，不然會出局」，所以跑壘途中有加速，能形成安打是「運氣運氣」，因為對他來說，打擊時就是「球來就打」，他不太會管其他的事情，「畢竟打擊對我來說不是最重要的，最重要的還是在投球上」。



而球季將進入尾聲，陳偉殷表示，雖然大家都在討論他在主、客場表現的差異，但他盡量不去想太多，做好自己該做的事就好，只希望持續改善自己的控球，當然也盼客場能再投好一點。（編輯：張芷瑄）1070902





🔥🔥🔥 8 innings from our boy Chen. pic.twitter.com/KMpxbCInY7 — Miami Marlins (@Marlins) 2018年9月2日