/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中
>rss

主場投8局失1分 陳偉殷盼客場也有好表現[影]

發稿時間：2018/09/02 13:58

最新更新：2018/09/02 14:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣旅美左投陳偉殷今天在主場先發8局僅失1分，且敲出1支安打，並獲勝投的好表現，賽後他表示，希望剩下的球季也能在客場投好一點。

效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的陳偉殷，今天在主場先發迎戰多倫多藍鳥隊，他在8局投球中，送出7次三振，沒有投出保送，只被打出3支安打，丟掉1分自責分。

除此之外，陳偉殷今天也在5局下半敲出內野安打，之後也回到本壘為球隊添得分數，率領馬林魚終場以6比3擊敗藍鳥，他也收下個人本季第6勝。

針對7局結束時與教練的溝通，陳偉殷說，教練會和他討論投球內容，也會問能不能繼續往下投，他當下不會感覺很累，「只要身體沒有特別疲勞，就會繼續投」，所以才會再續投第8局。

談到自己打出的內野安打，陳偉殷表示，他當時心想：「如果要上壘的話，就要加速，不然會出局」，所以跑壘途中有加速，能形成安打是「運氣運氣」，因為對他來說，打擊時就是「球來就打」，他不太會管其他的事情，「畢竟打擊對我來說不是最重要的，最重要的還是在投球上」。

而球季將進入尾聲，陳偉殷表示，雖然大家都在討論他在主、客場表現的差異，但他盡量不去想太多，做好自己該做的事就好，只希望持續改善自己的控球，當然也盼客場能再投好一點。（編輯：張芷瑄）1070902

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 陳偉殷
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP