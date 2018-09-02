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王政浩不畏質疑亞運證實力 解密阿牛綽號

發稿時間：2018/09/02 14:16

最新更新：2018/09/02 14:16

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）亞運中華成棒隊此次拿下銅牌，陣中後援投手王政浩表現亮眼，上場不畏懼大張力場面、好勝心強，扮演稱職終結者角色；他也解密「阿牛」綽號來由，是因小時候常跟牛車走在一起。

王政浩高中時期就展露天份，大學時因為開刀離開球場4年，後來才又回到棒球場上，去年在台灣成棒經典賽表現亮眼，遞補入世界棒球經典賽培訓隊，表現也開始受到關注，後來投入中職選秀測試會表現並不理想，他也直言，不再懷職棒夢。

在總教練許順益心中，王政浩是「怪胎」，有挑戰職業的水準，還是決定留在業餘棒球隊，許順益表示，王政浩有球速、強心臟，加上十分好勝，在場上展現十足企圖心、條件出色。

此次亞運王政浩從培訓中期開始，慢慢拉長投球局數，是投手群伏兵，先發、長中繼、後援都可以擔任；中華隊首戰與南韓隊比賽，王政浩後援1局飆2K，球速飆破150公里，複賽首戰對中國隊後援1.2局飆速穩守、表現亮眼。

從去年遞補經典賽培訓隊、選秀測試會、亞錦賽到今年的亞運，各界質疑、讚美的聲音都有，但王政浩不去管那些聲音，「看一看、笑一笑，不會因為別人說不好就否定自己，我的想法就是用自己的能力去證明」。

面對亞運南韓明星隊陣容，王政浩說，難得有機會對決到黃金陣容，上去就是把握機會把能力展現出來。

至於大家好奇「阿牛」的綽號來由，王政浩笑說，因為小時候家裡附近很多牛，放學時，牛經過，就會跟著牛車一起走，後來大家就習慣叫他「阿牛」。（編輯：張芷瑄）1070902

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