/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞運再見瓦城麥當勞李宏基
>rss

業餘球員亞運打出一片天 抉擇不同一樣愛棒球

發稿時間：2018/09/02 19:46

最新更新：2018/09/02 19:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
亞運中華成棒隊這次以業餘球員為主體，球員選擇留在業餘的原因可能是時間點或生涯規劃，但對棒球的熱愛相同。圖為中華成棒隊成員持獎牌合影。（中央社檔案照片）亞運中華成棒隊這次以業餘球員為主體，球員選擇留在業餘的原因可能是時間點或生涯規劃，但對棒球的熱愛相同。圖為中華成棒隊成員持獎牌合影。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）亞運中華成棒隊此次以業餘球員為主體、打出驚奇，讓南韓隊總教練宣銅烈不禁懷疑球員身分；球員選擇留在業餘的原因可能是時間點或生涯規劃，但對棒球的熱愛相同。

此次亞運前3名球隊分別是南韓、日本、台灣，扣除南韓以全職業球員參賽，日本以社會人隊球員組隊，台灣則以業餘社會隊加7名年輕職棒球員組隊參賽。

同樣是業餘社會隊，在結束與日本比賽後，總教練許順益表示，比賽中看到日本隊樣樣都比中華隊細膩，所有看起來很簡單的問題，對台灣棒球來說，跟日本棒球實力差距，還有很大一步。

從青棒、社會隊到職業隊，談起台、日棒球間的差異，不少台灣基層棒球教練都曾點出人才基數問題，日本參與棒球人口多，有厚實的選材基礎。

根據日本野球聯盟資料，日本業餘球隊分為社會人球隊及俱樂部性質球員，社會人球隊性質等同於台灣的業餘社會隊，日本社會人隊全盛時期有破100支球隊，目前雖然數量有減少，但都維持在至少85支球隊。

台灣業餘甲組球隊分為社會隊及大學隊，今年初台中台壽保成棒隊登記組隊，社會隊規模追平最多紀錄達11隊，但5月台中運動家隊解散，社會隊回到10隊規模。

台灣社會隊強權以合作金庫棒球隊及台灣電力棒球隊帶頭，兩支球隊母企業長期贊助運動項目，讓球員無後顧之憂打球，此次中華成棒隊總計有9名球員來自業餘合作金庫成棒隊，6名球員來自業餘台灣電力成棒隊，另有台北興富發、崇越隼鷹成棒隊各一人。

其實此次中華成棒隊中，業餘社會隊球員，包括林加祐、林瀚、陳偉志、蕭帛庭、黃佳瑋、陳瑞慕、唐嘉駿等人，都曾走到職棒大門，但因為當初碰上2008、2009年職棒黑暗期，最後轉身不入，在業餘打出一片天。

此次亞運投手群亮點中生代球員吳昇峰、王政浩，也是合作金庫隊成員，他們選擇留在業餘的考量，或是職棒規模過小、球員汰換率過高，也或許是追求較穩定的職涯。

無論做出什麼選擇，但熱愛棒球的心不變，國際舞台對他們來說難能可貴，是一種肯定，也是一個成長的機會；就像亞運總教練許順益所說，台灣棒球要好，不可能只有職棒好，整個基層一起往上提升、在國際賽打出成績，讓更多人關注，職棒環境也能跟著一起越來越好。（編輯：陳怡璇）1070902

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP