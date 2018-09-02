業餘球員亞運打出一片天 抉擇不同一樣愛棒球

亞運中華成棒隊這次以業餘球員為主體，球員選擇留在業餘的原因可能是時間點或生涯規劃，但對棒球的熱愛相同。圖為中華成棒隊成員持獎牌合影。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）亞運中華成棒隊此次以業餘球員為主體、打出驚奇，讓南韓隊總教練宣銅烈不禁懷疑球員身分；球員選擇留在業餘的原因可能是時間點或生涯規劃，但對棒球的熱愛相同。



此次亞運前3名球隊分別是南韓、日本、台灣，扣除南韓以全職業球員參賽，日本以社會人隊球員組隊，台灣則以業餘社會隊加7名年輕職棒球員組隊參賽。



同樣是業餘社會隊，在結束與日本比賽後，總教練許順益表示，比賽中看到日本隊樣樣都比中華隊細膩，所有看起來很簡單的問題，對台灣棒球來說，跟日本棒球實力差距，還有很大一步。



從青棒、社會隊到職業隊，談起台、日棒球間的差異，不少台灣基層棒球教練都曾點出人才基數問題，日本參與棒球人口多，有厚實的選材基礎。



根據日本野球聯盟資料，日本業餘球隊分為社會人球隊及俱樂部性質球員，社會人球隊性質等同於台灣的業餘社會隊，日本社會人隊全盛時期有破100支球隊，目前雖然數量有減少，但都維持在至少85支球隊。



台灣業餘甲組球隊分為社會隊及大學隊，今年初台中台壽保成棒隊登記組隊，社會隊規模追平最多紀錄達11隊，但5月台中運動家隊解散，社會隊回到10隊規模。



台灣社會隊強權以合作金庫棒球隊及台灣電力棒球隊帶頭，兩支球隊母企業長期贊助運動項目，讓球員無後顧之憂打球，此次中華成棒隊總計有9名球員來自業餘合作金庫成棒隊，6名球員來自業餘台灣電力成棒隊，另有台北興富發、崇越隼鷹成棒隊各一人。



其實此次中華成棒隊中，業餘社會隊球員，包括林加祐、林瀚、陳偉志、蕭帛庭、黃佳瑋、陳瑞慕、唐嘉駿等人，都曾走到職棒大門，但因為當初碰上2008、2009年職棒黑暗期，最後轉身不入，在業餘打出一片天。



此次亞運投手群亮點中生代球員吳昇峰、王政浩，也是合作金庫隊成員，他們選擇留在業餘的考量，或是職棒規模過小、球員汰換率過高，也或許是追求較穩定的職涯。



無論做出什麼選擇，但熱愛棒球的心不變，國際舞台對他們來說難能可貴，是一種肯定，也是一個成長的機會；就像亞運總教練許順益所說，台灣棒球要好，不可能只有職棒好，整個基層一起往上提升、在國際賽打出成績，讓更多人關注，職棒環境也能跟著一起越來越好。（編輯：陳怡璇）1070902