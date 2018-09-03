納達爾力拚4盤 勇闖美網8強

（中央社紐約2日綜合外電報導）世界排名第一兼大會第一種子西班牙「蠻牛」納達爾，今天力拚4盤解決喬治亞選手巴西拉希維利，闖進美國網球公開賽男單最後8強，在衛冕之路上大步邁進。



納達爾（Rafael Nadal）以6比3、6比3、6比7（6/8）、6比4力擒巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili），有驚無險勝出，預定在8強賽對決奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。



納達爾輕鬆拿下前兩盤，巴西拉希維利在第3盤緊咬不放，扳回一城。納達爾及時振作，以第7記愛司球拿下賽末點，結束3小時20分比賽。



大會第9種子提姆以7比5、6比2、7比6（7比2）直落三輕取南非選手安德森（Kevin Anderson），取得8強門票。



面對高大的安德森犀利發球，提姆退居底線的大後方，以化解安德森強有力的發球，並且鍥而不捨回擊安德森的每一次攻擊。



提姆表現幾近完美，第一次發球只丟掉4分，全場擊出42個致勝球。



提姆賽後表示：「這是我歷來打得最好的一場比賽之一。」提姆志在贏得生涯第1座大滿貫賽冠軍。



女單方面，大會第8種子捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）化解8個破發點，終場以6比4、6比4直落二解決澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty），名列最後8強。（譯者：嚴思祺）1070903