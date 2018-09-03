曾俊欣拚美網青少年冠軍 首輪輕騎過關

台灣網球小將曾俊欣2日在美網首輪賽事迎戰地主選手柯達特，不到一小時便以6比2、6比0直落二獲勝，晉級次輪。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）台灣網球小將曾俊欣力拚大滿貫青少年單打連3冠，名列美網青少年組男單頭號種子的他，今天首輪賽事迎戰地主選手柯達特，不到一小時便以6比2、6比0直落二獲勝，晉級次輪。



17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年在大滿貫賽表現出色，1月先在澳洲網球公開賽獲青少年組男單亞軍，接著在6月法國網球公開賽、7月溫布頓網球錦標賽，連奪2座青少年男單冠軍。明年將轉職業的曾俊欣曾說，希望在美國網球公開賽為台灣再添一座冠軍。



曾俊欣為此提早到紐約備戰，期間與保加利亞的狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）、奧地利的提姆（Dominic Thiem）等名將練習，切磋球技。



美網青少年組賽事今天點燃戰火，曾俊欣下午在第11球場面對持外卡參賽的柯達特（Toby Alex Kodat），開賽之初狀態欠佳，首局就被破發，之後有如倒吃甘蔗，連破對手3個發球局，6比2拿下首盤。



曾俊欣打出氣勢後，第2盤不讓柯達特有反撲機會，再破3個發球局，以6比0拿下，僅花57分鐘就贏得比賽。



曾俊欣此役沒有發出愛司球，出現3次雙發失誤，一發進球率48%也偏低，但一發與二發得分率都比對手高約20個百分點，總得分61比39也明顯優於對手。



曾俊欣第2輪將面對南非選手亨寧（Philip Henning）。除了曾俊欣，本屆美網青少年組另一位台灣選手是台英混血的葛藍喬安娜（Joanna Garland），名列第12種子的她首輪將遭遇美國選手曼德利克（Elizabeth Mandlik）。（編輯：高照芬）1070903