/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東美網再見瓦城亞運
>rss

大谷翔平傷癒首登板 先發2.1局挨2分砲吞敗

發稿時間：2018/09/03 10:51

最新更新：2018/09/03 14:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平（左）2日傷後復出首先發，在3局下被擊出2分全壘打退場。（共同社提供）美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平（左）2日傷後復出首先發，在3局下被擊出2分全壘打退場。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天在客場對戰休士頓太空人隊，日籍二刀流球星大谷翔平傷癒復出後首次登板先發，挨斯普林格2分砲，失2分扛敗投，最後天使2比4吞敗。

大谷今年6月因右手肘尺側副韌帶受傷，睽違投手丘將近3個月，今天傷癒復出後首次登板先發，首局表現沉穩。去年世界大賽最有價值球員（MVP）的太空人打者斯普林格（George Springer）安打上壘，接著保送柯利亞（Carlos Correa）1、2壘有人，大谷三振懷特（Tyler White），讓太空人無功而返。

2局下太空人三上三下，大谷三振二壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）。3局下，大谷保送坎普（Matt Kemp），斯普林格擊出左外野方向2分全壘打，之後解決強打阿圖維（Jose Altuve），天使教練團決定更換投手，大谷在落後2分情況下退場。

根據大聯盟官網統計，大谷這場比賽最快球速出現在首局下，時速達99.3英里，不過來到3局下，最快球速沒有超過92.7英里，至於被斯普林格擊出的全壘打，則是一記球速77英里的滑球。

總計大谷投2.1局用了49球，防禦率從賽前的3.10增至3.31，三振打者2人次，投出2次四壞球，被敲2支安打，包括1支全壘打，責失2分，目前戰績是4勝2負。

另名日籍投手、天使從邁阿密馬林魚隊交易獲得的田澤純一（Junichi Tazawa），7局下上場中繼，這也是他效力天使後首次登板，他面對布里格曼（Alex Bregman）就被擊出左外野方向全壘打而掉分。

田澤純一中繼1局被擊出2支安打，包括1支陽春全壘打，沒有三振、投出1次四壞保送，責失1分，防禦率來到9.00，最後太空人以4比2擊敗天使。(編輯：陳永昌)1070903

延伸閱讀》大谷翔平3天內2度開轟 第15支全壘打出爐

延伸閱讀》談美職與日職差異 大谷翔平這樣說

延伸閱讀》MLB球員週 大谷翔平綽號球衣：SHOWTIME

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平MLB
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP