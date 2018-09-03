大谷翔平傷癒首登板 先發2.1局挨2分砲吞敗

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平（左）2日傷後復出首先發，在3局下被擊出2分全壘打退場。（共同社提供）
（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天在客場對戰休士頓太空人隊，日籍二刀流球星大谷翔平傷癒復出後首次登板先發，挨斯普林格2分砲，失2分扛敗投，最後天使2比4吞敗。
大谷今年6月因右手肘尺側副韌帶受傷，睽違投手丘將近3個月，今天傷癒復出後首次登板先發，首局表現沉穩。去年世界大賽最有價值球員（MVP）的太空人打者斯普林格（George Springer）安打上壘，接著保送柯利亞（Carlos Correa）1、2壘有人，大谷三振懷特（Tyler White），讓太空人無功而返。
2局下太空人三上三下，大谷三振二壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）。3局下，大谷保送坎普（Matt Kemp），斯普林格擊出左外野方向2分全壘打，之後解決強打阿圖維（Jose Altuve），天使教練團決定更換投手，大谷在落後2分情況下退場。
根據大聯盟官網統計，大谷這場比賽最快球速出現在首局下，時速達99.3英里，不過來到3局下，最快球速沒有超過92.7英里，至於被斯普林格擊出的全壘打，則是一記球速77英里的滑球。
總計大谷投2.1局用了49球，防禦率從賽前的3.10增至3.31，三振打者2人次，投出2次四壞球，被敲2支安打，包括1支全壘打，責失2分，目前戰績是4勝2負。
另名日籍投手、天使從邁阿密馬林魚隊交易獲得的田澤純一（Junichi Tazawa），7局下上場中繼，這也是他效力天使後首次登板，他面對布里格曼（Alex Bregman）就被擊出左外野方向全壘打而掉分。
田澤純一中繼1局被擊出2支安打，包括1支陽春全壘打，沒有三振、投出1次四壞保送，責失1分，防禦率來到9.00，最後太空人以4比2擊敗天使。(編輯：陳永昌)1070903
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