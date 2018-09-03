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小威挺進美網8強 暢談產後復出最大挑戰

發稿時間：2018/09/03 11:16

最新更新：2018/09/03 11:16

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）今天挺進美國公開賽女單8強，她表示，產後復出最大挑戰是恢復健康狀態。

小威的女兒奧林皮亞（Olympia）昨天剛滿週歲。小威今天在高潮迭起的16強賽以6比0、4比6、6比3擒伏愛沙尼亞對手卡妮皮（Kaia Kanepi），搶下8強門票，繼續朝著追平紀錄的第24座大滿貫賽冠軍邁進。

小威下一場將出戰捷克的普里斯科娃（Karolina Pliskova）。普里斯科娃以兩盤6比4擊敗澳洲選手巴蒂（Ashleigh Barty），晉級8強。

小威說：「生寶寶後復出真的很不容易，比我想像中艱辛。」

小威表示，她3月重返賽場後最大的進步就是健康狀態。她說：「身體狀態好轉，能夠待在場上打歷時很久的比賽，對我來說才是最重要的事。」

小威說，她認為新手媽媽應該要更有心理準備，面對產後恢復需要時間的事實。「我認為社會擺明說妳應該很快就會歸位，這就是迷思。」

「我覺得對女性而言，重要的是知道Instagram世界呈現的情況根本不會發生。」

「在真實世界，身體恢復得花一段時間。不僅如此，像是精神上和體能上，以及準備再生小孩的情緒處理等，實在有很多要顧及。」

「而我活在這個世界，自以為一切會自動水到渠成。因此我必須所有領悟並活在現實中。」

小威被問到是否早已考慮為愛女添個弟妹，她說還沒有。「我當然想過再生小孩，以後會生，一切順其自然。現在還不是時候，因為我想打網球，並且享受與奧林皮亞相處的時光。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070903

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