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北市僅存精華國有地 空軍活動中心地上權 元大銀82億得標

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美網場邊小動作吸睛 選手特殊習慣知多少

發稿時間：2018/09/03 14:39

最新更新：2018/09/03 15:19

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國網球公開賽戰火持續延燒，選手一舉一動都成為話題，例如西班牙猛將納達爾在場邊習慣將水瓶排列整齊，而且標籤要朝外；日本新星大坂直美則是天天吃紐約貝果麵包。

連向來優雅沉著的瑞士網球天王費德瑞（Roger Federer）也坦言，他最怕就是錯過公車。而他也會在意數字8對他的重要性。

不只在美網，世界球王納達爾（Rafael Nadal）在其他賽事都會出現特定儀式，他稱這是「我的例行動作」。

每次換場，納達爾都會把雙腳之間的兩個水瓶仔細排好，一瓶是水，另一瓶是能量飲料。不僅如此，他也會調整步伐，避免踩到球場的線，而且會拿兩條毛巾，讓兩個球僮各顧一條。

Embed from Getty Images

這位32歲好手在發球前，習慣拉拉衣服、摸摸眉毛和碰碰鼻子。

比起場上特定動作，大坂直美（Naomi Osaka）則是比較關心場外的飲食。這位20歲女將以兩盤6比0輕取白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），大賞兩個「貝果」，勇闖美網第4輪。

大坂直美坦言在紐約曼哈頓一直都在大啖貝果麵包。她說：「我對吃的食物真的不會冒險，因為我會有點緊張。」

「所以我在賽前一直都會吃相同的早餐。我覺得我好像吃了50個燻鮭魚貝果。」

澳洲選手米爾曼（John Millman）明天將在男單第4輪迎戰費德瑞。他在布里斯本長大，小時候以為自己可能有強迫症。他說：「我大概12歲的時候很誇張，我覺得我有超級強迫症。」

「現在比較像是例行動作。我喜歡按照一定的順序喝飲料之類的。」

「我不想回到童年，我那時真的是活在自己的世界。」

而斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova）在場上的習慣之一則是聞聞新球的味道。她這次拍落本季溫布頓網賽奪冠的德國好手柯貝（Angelique Kerber），8年來首度進軍美網16強。

29歲的齊布科娃解釋說：「我拿到新球會聞一下。我從小就會這樣做。」

Embed from Getty Images

此外，費德瑞對於數字8情有獨鍾，宣稱會思考8的重要性。這位20座大滿貫賽冠軍得主說：「我是1981年8月8日出生。我喜歡那個數字。」

不過這位被視為歷來最偉大的「神級」好手也有平凡的煩惱，就是害怕錯過比賽交通車。他說：「我就是想要準時，所以我比賽不會遲到。」

費德瑞說：「我總是很怕會因為塞在車陣中而錯過比賽。無論去哪我就是喜歡準時。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070903

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