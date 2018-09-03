戴波特羅美網輕取克羅埃西亞選手 晉8強

（中央社紐約2日綜合外電報導）曾在美國公開賽奪冠的阿根廷網球好手戴波特羅（Juan Martin del Potro），今天以6比4、6比3、6比1直落3盤擊敗克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric），順利晉級8強。



大會第3種子戴波特羅2009年在紐約法拉盛草地公園（Flushing Meadows）封王，這是他連續第3年挺進8強賽，也是生涯第6度晉級8強，且沒丟掉任何一盤。



戴波特羅在首盤最後一局破發後，便一路掌控大局，他的一群好友特地從坦迪爾（Tandil）前來觀賽，用歡呼聲替他加油打氣。



年僅21歲的第20種子柯里奇在第2盤尾聲因右大腿傷尋求治療，第3盤的表現對戴波特羅完全不構成威脅。



戴波特羅花了2小時5分鐘，以6次破發拍落柯里奇。



戴波特羅說：「拿下第一盤後，我開始漸入佳境。」「在比賽結束前，我發現包納（柯里奇）的行動有些問題，而我則是全神貫注在賽事上。」



戴波特羅說：「我的表現甚至比上一場好。」



戴波特羅將在8強賽迎戰美國好手伊斯內（John Isner）。



大會第11種子伊斯內今天以3比6、6比3、6比4、3比6、6比2淘汰加拿大的羅尼奇（Milos Raonic）。



在此之前，戴波特羅曾與伊斯內交手11次，勝出7次，包括今年在法網第4輪橫掃這位美國選手。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070903