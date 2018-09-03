陳其邁：將爭取2030年亞運在高雄舉行

高雄市體育處升格為運動發展局，3日揭牌，民進黨高雄市長參選人陳其邁（左4）出席致詞時表示，將爭取2030年亞運在高雄舉行。中央社記者程啟峰高雄攝 107年9月3日

（中央社記者程啟峰高雄3日電）高雄市運動發展局今天揭牌，民進黨高雄市長參選人陳其邁應邀出席，他致詞說，將爭取2030年亞運在高雄舉行。運動發展局代理局長周明鎮表示樂觀其成，並會朝這個目標努力。



高雄市教育局體育處升格為運動發展局，由原體育處長周明鎮擔任代理局長，陳其邁與高市代理市長許立明等人上午同台揭牌，歷任體育處長、教育、體育界代表齊聚觀禮，場面熱烈。教育局長范巽綠也特別上台致贈周明鎮賀禮。



陳其邁致詞指出，他將在當選市長並上任後，推動3件事，首先是2年內爭取職棒第5隊在高雄成立，其次3年內讓超級籃球聯賽（SBL）在高雄落地生根，最後是爭取2030年亞運在高雄舉行。



他又說，爭取亞運在高雄舉辦，這是一個目標，高雄的場館條件是台灣最好的，高雄又有2009年主辦世界運動會經驗，成功讓「高雄走出去、世界走進來」，並留下世運主場館這個國際級賽事場館。



陳其邁表示，高雄世運30多個各類賽事場館經整理、升級，再增加10幾個場館，就能爭取亞運，何況高雄擁有豐富國際賽事主辦經驗，加上國家訓練中心就在左營，他將向行政院爭取，中央與地方合力爭取2030年亞運在高雄舉行。



許立明則指出，運動發展局年度預算為新台幣11.4億元，較原體育處增加約7億元，希望把增加的經費挹注在選手培訓、得牌獎金及改善體育場館設施上，並推展全民體育，讓高雄成為運動大城。



面對許立明的期許及陳其邁的願景，周明鎮說，他雖深感責任重大，但仍會努力朝這些目標去努力，未來會與教育局密切合作，結合學校加強選手選訓與培訓。他也對爭取2030年亞運在高雄舉行表示樂觀其成。（編輯：陳俊碩）1070903





高雄市政府體育處升格運動發展局，3日由代理市長許立明（右5）、民進黨高雄市長參選人陳其邁（左5）等人共同揭牌。中央社記者程啟峰高雄攝 107年9月3日

高雄市政府體育處升格成運動發展局，3日正式揭牌，代理市長許立明（後左6）及民進黨高雄市長參選人陳其邁（後左5）等人出席同慶。中央社記者程啟峰攝 107年9月3日