跨出加入中華職棒第一步 澳職4日遞交企劃書

（中央社記者李晉緯台北3日電）中華職棒聯盟今天發布通知，表示4日將舉行澳洲職棒遞交加入中華職棒企劃書記者會，此舉被視為是澳職組隊打中職所跨出的第一步。



中職連續10年維持4隊規模，何時能有第5隊加入備受期待，而由和中職交流頻繁的澳職組隊來台，成為選項之一。



中華職業棒球大聯盟會長吳志揚今年2月受邀參加澳職總冠軍賽，澳職執行長維爾（Cam Vale）就曾提到，預計在今年正式提出加入中職二軍的計劃書，希望可以通過中職常務理事會審核，並在2019年加入中職二軍賽事。



中職有林智勝、蔣智賢、陳鴻文等人曾到澳職打球，澳職也曾派2名球員參加今年中職明星賽5項戰技活動。



今年7月，布里斯本俠盜隊總裁瑞迪（Mark Ready）更曾表示，希望台灣和澳洲職棒可攜手成長以培養更多球迷，並期盼澳職球員在球季外能到其他聯盟打球，所以希望藉由組隊來台比賽，讓球員的技術更加成熟。



當時瑞迪初步規劃花2至3年從二軍打起，估計每年約花新台幣1億元，他提到，儘管澳洲政府有挹注資金，但還需尋找贊助商，待後續確定後，再遞交計劃書給中職，如今澳職將遞交企劃書給中職，組隊打中職似乎已有譜。



中職秘書長馮勝賢表示，明天中職會長吳志揚會親自收受澳職執行長維爾遞交的企劃書，聯盟明天收到企劃書後，會針對企劃書內容廣納意見，謹慎對包括時程等內容審核，待對澳職的企劃書有完整瞭解後，後續會再對外說明。（編輯：陳怡璇）1070903