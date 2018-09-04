莎拉波娃敗給壽星 美網無緣8強

俄羅斯網球名將莎拉波娃（圖）在美國公開賽女單第4輪賽事，以4比6、3比6不敵西班牙選手斯瓦瑞茲。（圖取自美國網球公開賽推特twitter.com/usopen）

（中央社紐約3日綜合外電報導）俄羅斯網球名將莎拉波娃今天在美國公開賽女單第4輪賽事，以4比6、3比6不敵今天過生日的西班牙選手斯瓦瑞茲，苦吞她生涯在美網夜間賽事的首敗。



2006年美網女單冠軍得主莎拉波娃（Maria Sharapova）今天有38個非受迫性失誤，丟掉6個發球局，無緣自2012年來首度闖進8強。



今天這一敗，終結前世界球后莎拉波娃美網夜間賽完美的23勝成績，其中22勝是在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）拿下。



而今天慶祝30歲生日的斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro），2013年曾闖進美網8強。



大會第30種子斯瓦瑞茲說：「瑪麗亞（莎拉波娃）在這裡打過很多場夜間賽，所以我知道我必須積極專注應戰，穩紮穩打。」



「我告訴自己要跑動、要拼戰，這樣才能打出好球。」



斯瓦瑞茲接下來將與2017年美網女單亞軍、美國好手基斯（Madison Keys）爭奪4強門票。（譯者：蔡佳敏/核稿：鄭詩韻）1070904



