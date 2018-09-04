全新足球賽事歐國聯 重點一次看

（中央社慕尼黑3日綜合外電報導）歐洲足球總會今年起推出全新賽會「國家聯賽」（UEFA Nations League）6日重磅登場，開幕戰由最近2屆的世足冠軍德國與法國在慕尼黑對陣。



國家聯賽由55支歐洲國家的球隊，分成4個聯盟比賽，戰績好壞將攸關升、降級，也能取得部分2020年歐洲國家盃（European Championship）的參賽門票。歐國聯於雙數年舉辦。以下是相關介紹。



● 用歐國聯來減少無意義的友誼賽



歐洲足總（UEFA）創辦歐國聯賽會，盼以更高強度的賽會來取代一些無意義的國際友誼賽。



德國去年11月主場與法國踢友誼賽時，科隆場館座席一片空蕩蕩，凸顯這類友誼賽乏味，但另一方面，小國卻難有比賽可踢，讓歐洲足總認為有必要解決問題。



● 比賽怎麼進行



歐洲足總在歐國聯將55支國家隊，依國際排名分成4個聯盟（League）。最高的12名分在A聯盟，其次12名分在B聯盟，再其次15隊分在C聯盟，排名最差的16隊是D聯盟。



每個聯盟裡再分4個組（Group），每組3到4隊不等，小組裡每個隊都要和對手在主客場各踢一場。



待4個聯盟全部各組的小組賽踢完後，A、B、C聯盟每個分組墊底的國家會被降級，B、C、D聯盟每個分組第1則可升級。



A聯盟的4個分組冠軍將於明年6月5到9日進行歐國聯的決賽，包括四強賽、季軍戰與冠軍戰，會有歐國聯專有冠軍獎盃。



● 攸關歐國盃門票



先前歐國盃的24支會內賽隊伍得從資格賽裡產生，但2020歐國盃的24支會內賽球隊，只有20支會從資格賽勝出，剩下4個名額則留給歐國聯。



歐國聯A、B、C、D四個聯盟2020年3月會舉行附加賽，4支各聯盟最佳隊伍可取得歐國盃門票。若這4隊有人已從歐國盃資格賽出線，則由戰績次佳者遞補。



● 歐國聯各聯盟分組抽籤結果



A聯盟（League A）



第1組：德國、法國、荷蘭



第2組：比利時、冰島、瑞士



第3組：義大利、波蘭、葡萄牙



第4組：克羅埃西亞、英格蘭、西班牙



B聯盟（League B）



第1組：捷克、斯洛伐克、烏克蘭



第2組：俄羅斯、瑞典、土耳其



第3組：奧地利、波士尼亞-赫塞哥維納、北愛爾蘭



第4組：丹麥、愛爾蘭、威爾斯



C聯盟（League C）



第1組：阿爾巴尼亞、以色列、蘇格蘭



第2組：愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利



第3組：保加利亞、塞浦勒斯、挪威、斯洛維尼亞



第4組：立陶宛、蒙特內哥羅、羅馬尼亞、塞爾維亞



D聯盟（League D）



第1組：安道爾、喬治亞、哈薩克、拉脫維亞



第2組：白俄羅斯、盧森堡、摩爾多瓦、聖馬利諾



第3組：亞塞拜然、法羅群島、科索沃、馬爾他



第4組：亞美尼亞、馬其頓、直布羅陀、列支敦斯登。（譯者：陳亦偉）1070904