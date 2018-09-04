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中華隊亞運寫佳績 賴清德：全力備戰東京奧運

發稿時間：2018/09/04 15:18

最新更新：2018/09/04 15:18

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（中央社記者李晉緯新北4日電）行政院長賴清德今天在雅加達-巨港亞洲運動會中華代表團返國餐會中，嘉許中華隊在亞運的表現，也勉勵選手能開始備戰2020年東京奧運。

中華隊這次在亞運共獲17金、19銀、31銅共67面獎牌，在45個參賽國家中排名第7，成績也是隊史次佳的紀錄。

賴清德在中華代表團返國餐會中表示，感謝教練全心全意投入，醫療、防護及「秘密武器」廚師等後援團隊的支援，體育署、國訓中心、中華奧會在選、訓、賽上的努力，加上選手經年累月訓練，走過身體上的受傷、心理上的低潮，共同創造這次亞運的佳績。

賴清德提到，全民的心都與選手緊連，一起歡呼、一起惋惜，他特別提到唐嘉鴻歷經4次手術，仍站上亞運舞台，並有絕佳表現，「落地的那一刻，全民不約而同一起鼓掌」；楊俊瀚雖然與金牌擦身而過，但他絕對是全民心中的金牌，「當時相信大家也和楊俊瀚一起感到惋惜，一起落下眼淚」。

中華隊在亞運表現傑出，包括體操、射箭、射擊等都拿下得來不易的金牌，賴清德認為，這向世界證明，台灣不僅是小而美的國家，在體育上更是小而強的國家。

這次亞運，政府全力支持，包括用專機送選手到印尼，也租下離比賽場館較近的蘇丹公寓供選手休息，讓他們免去舟車勞頓，賴清德說，政府除設法讓制度更完善、完備，也會設法提高教練、選手的各項獎勵、扶持辦法，希望年輕人能以成為運動員為夢想。

賴清德也勉勵選手、教練，亞運結束就是新階段的開始，希望大家能全力備戰2020年的東京奧運，盼屆時能再創佳績。（編輯：唐聲揚）1070904

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