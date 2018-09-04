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台澳職棒攜手 加盟金球員占比問題待釐清

發稿時間：2018/09/04 16:10

最新更新：2018/09/04 16:10

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）澳洲職棒聯盟向中華職棒聯盟遞交加入中華職棒企劃書，中職會長吳志揚今天說，聯盟對聯盟合作方式，可能是第一次。不過，包括球員占比、如何適用加盟辦法、主場選定等細節，都需進一步討論。

台灣何時能有本土第5隊職棒隊伍還沒有消息，澳洲職棒聯盟今天先向中華職棒遞交加入中華職棒企劃書，希望明年先參加二軍賽事。

澳洲職棒執行長維爾（Cam Vale）表示，未來組隊來台，球員來源將多元組成，暫定70%澳洲球員，加上台灣本土球員，其中來自澳洲球員部分，將有一半為參加2019年世界12強賽成員。

對於未來將選定台灣何處作為主場，維爾也抱持開放態度，他透露後續會進行市場調查，尋找哪個城市最適合，並確保與中華職棒其他球隊主場不會有任何衝突。

不過，澳職有意加入中華職棒，仍有部分問題待進一步釐清，包括如何適用中職去年針對國內本土企業公布新球隊加盟辦法，當中涉及繳交加盟金新台幣1.2億元及保證金3.6億元問題、洋將名額限制與本土球員占比等。

對於澳職組隊加入中職諸多細節問題，吳志揚表示，都待提報到常務理監事會討論，並與現行4支球團溝通。

吳志揚指出，新球隊加盟辦法也都有提供澳職參考，由於先前加盟辦法主要針對本土企業設計，不見得適用於澳職，澳職有表達部分規範實務上較難操作，同樣都將在常務理監事會討論，他也強調比較在意澳職能否在台灣長期經營。

過去無論是美國職籃NBA或美國職棒MLB有意擴編球隊規模時，都曾有境外球隊加入案例，NBA目前唯一主場在美國境外球隊是多倫多暴龍隊，過去還曾有溫哥華灰熊（現為曼非斯灰熊）；大聯盟現階段境外球隊僅有多倫多藍鳥，過去則有蒙特婁博覽會隊（現為華盛頓國民隊）。

台灣多年來一直有意擴增職棒球隊隊伍，這次澳職遞交加入中華職棒企劃書，開啟雙方聯盟合作第一步，吳志揚表示，這次聯盟對聯盟合作方式，可能是第一次。

澳職新一年球季將從6隊增至7隊，提升棒球運動曝光度，除了積極組隊來台，也向台灣喊話，希望2019至2020年間的球季，能增加1支台灣球隊加入，並可參考韓國球隊以澳洲其中一座城市為主場，維爾表示，未來半年將朝上述方向努力推動。（編輯：唐聲揚）1070904

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