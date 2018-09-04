世大運亞運奪金都在823 李智凱：意義非凡

李智凱8月23日在2018雅加達亞運拿下中華體操隊史首金。（中央社檔案照片）

（中央社記者李晉緯新北4日電）2017年8月23日，李智凱在台北世大運奪金，今年8月23日，他再於雅加達-巨港亞運拿下金牌，他說，8月23日這個日子，對他來說意義非凡。



中華代表隊在亞運拿下17金、19銀、31銅，今天參加返國餐會，選手從入場開始就備受禮遇，包括接受英雄式歡呼的紅地毯，現場大片的立牌，更讓選手們紛紛駐足拍照，或和自己的立牌開心自拍。



行政院長賴清德今天在餐會現場，除了對選手在亞運的表現表達肯定，也勉勵選手全力備戰2020年東京奧運，席間他也與金牌得主、各代表隊成員合影留念。



剛在亞運體操鞍馬奪金風光返國的李智凱，今天在中華隊返國餐會中表示，能拿下隊史首面亞運體操金牌，他感到十分開心，並認為亞運金牌是他生涯重要里程碑，「這面金牌的重量特別的不一樣」。



去年的台北世界大學運動會，李智凱以招牌的「湯瑪士迴旋」力壓各國強敵，為地主留下體操鞍馬金牌而一戰成名，時隔一年，他在亞運為中華隊抱回首面體操金牌，2次奪金除寫下歷史，巧合的是，時間都在8月23日，對此他說，「能在前後兩年的同一天拿下金牌，讓我永遠忘不了8月23日這個日子」。



在女子舉重奪金的郭婞淳表示，比賽過程中雖然提早確定奪牌，但她仍依計畫挑戰自己創下的世界紀錄，雖然最後未能成功，但相信奮力一舉的精神激勵不少人，而當天她和李智凱幾乎同時為中華隊搶下金牌，這讓她覺得這面金牌的分量特別重。



而在女子空手道完成衛冕的文姿云則說，雖然2014年仁川亞運奪金後，她一度想要退休，但因為空手道成為奧運項目，讓她想再拚拚看，所以才能先站上世界排名第一的位置，還完成在亞運的2連霸。（編輯：張芷瑄）1070904





「2018年第18屆雅加達巨港亞洲運動會代表團返國餐會」4日在板橋凱撒飯店舉行，舉重選手郭婞淳致詞。中央社記者郭日曉攝 107年9月4日

總統蔡英文（前右）4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，空手道金牌選手文姿云（左）代表致詞。中央社記者鄭傑文攝 107年9月4日

總統蔡英文（前）4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，蔡總統一一點名向選手致敬。中央社記者鄭傑文攝 107年9月4日

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