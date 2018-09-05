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曾俊欣逆轉勝 美網青少年男單晉16強

發稿時間：2018/09/05 08:22

最新更新：2018/09/05 08:51

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台灣網球小將曾俊欣（圖）4日在美網青少年組男單第2輪，逆轉擊敗南非選手亨寧，晉級16強。（圖取自美國網球公開賽網頁www.usopen.org）台灣網球小將曾俊欣（圖）4日在美網青少年組男單第2輪，逆轉擊敗南非選手亨寧，晉級16強。（圖取自美國網球公開賽網頁www.usopen.org）

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）台灣網球小將曾俊欣今天在美網青少年組男單第2輪鏖戰3盤，逆轉擊敗南非選手亨寧，晉級16強。台英混血的葛藍喬安娜也傳捷報，女雙首輪以直落二擊敗對手，順利晉級。

2018美國網球公開賽進入第9天賽程，名列頭號種子的曾俊欣中午在第17球場迎戰亨寧（Philip Henning），開賽後氣勢如虹，連拿5局，之後卻亂了陣腳、連連失誤，被破2個發球局。

紐約近幾天熱浪襲擊，今天正午氣溫達攝氏33度，比賽開打半小時後，主審決定中止比賽，此時曾俊欣以5比4領先。賽事暫停近3小時後恢復進行，曾俊欣仍未回穩，又被破發，以5比7輸掉首盤。

第2盤曾俊欣穩住陣腳，連拿2局後雖被破發，但已掌握比賽氣勢，接著發揮凌厲攻勢連拿4局，以6比1將比賽逼入第3盤。曾俊欣在決勝盤不讓亨寧有反撲機會，以6比0拿下，歷時1小時48分後贏球。

曾俊欣此役8度破發，成功率高達80%，愛司球6比3、致勝球29比24，幾乎各項數據都優於對手，但一發進球率60%、全場出現26個非受迫性失誤，仍有改善空間。

17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年連奪法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽青少年男單冠軍，美網男單第3輪將遭遇波蘭選手馬瑞克（Wojciech Marek）。

葛藍喬安娜（Joanna Garland）則與日本選手內島萌夏搭檔，名列女雙第5種子，首輪面對喬治亞的達拉克希維利（Mariam Dalakishvili）與泰國的瑪南查雅（Mananchaya Sawangkaew），僅花一小時便以7比5、6比0獲勝，晉級次輪。（編輯：屈享平）1070905

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