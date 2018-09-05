曾俊欣展露鋒芒 盼實現費德瑞未竟的成就

美國網球公開賽官網4日刊登專文介紹台灣網球小將曾俊欣。（圖取自美網官網www.usopen.org）
（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）台灣網球小將曾俊欣展露鋒芒，美網官網今天刊登專文，提到他與瑞士名將費德瑞同天生日，視日本好手錦織圭為偶像，並期望以美網奪冠為青少年網球生涯劃下完美句點。
17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年在澳洲網球公開賽獲青少年組男單亞軍，法國網球公開賽、溫布頓錦標賽青少年組封王，並在美國網球公開賽青少年組名列頭號種子，下午鏖戰3盤逆轉擊敗南非選手亨寧（Philip Henning）挺進16強。
專文指出，曾俊欣有望成為2012年佩里沃（Felip Peliwo）後，首位一年內4大滿貫賽全數殺進決賽的青少年選手，也有機會成為2004年蒙菲爾斯（Gael Monfils）後，首位一年內贏得3座大滿貫青少年組單打冠軍的球員。
曾俊欣與費德瑞（Roger Federer）都是8月8日生，青少年網球生涯戰績同樣輝煌，都曾登上球王寶座，也都在溫網青少年組封王。曾俊欣本週若在美網青少年組奪冠，將實現費德瑞未有的成就。
文章提到，曾俊欣父親曾育德在夜市擺攤之餘兼做教練，帶領他接觸網球。曾俊欣15歲就在青少年大滿貫賽亮相，曾育德今年將他送進傳奇教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）網球學院，曾俊欣球技精進，本季戰績23勝4敗。
曾俊欣認為自己的打法類似偶像錦織圭，並表示錦織圭和教練張德培合作的成果，有助提升亞洲球員的動力和信心。今年大滿貫賽打出亮眼成績後，曾俊欣將目標轉向職業生涯，打算賽季結束後不再參加青少年組賽事。
曾俊欣已在職業網壇的小聯盟展露鋒芒，贏得3座國際網球總會（ITF）未來賽單打冠軍，並在今年首度代表台灣出征台維斯盃，以6比0、6比0直落二輕取黎巴嫩選手薩德（Michel Saade）。
文末寫道，曾俊欣已打進世界職業網球協會（ATP）單打前500名，今年剩餘賽季和未來排名只會更高，現在專心一意為青少年網球生涯劃下完美句點。（編輯：廖漢原）1070905
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