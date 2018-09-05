/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

曾俊欣展露鋒芒 盼實現費德瑞未竟的成就

發稿時間：2018/09/05 10:16

最新更新：2018/09/05 10:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國網球公開賽官網4日刊登專文介紹台灣網球小將曾俊欣。（圖取自美網官網www.usopen.org）美國網球公開賽官網4日刊登專文介紹台灣網球小將曾俊欣。（圖取自美網官網www.usopen.org）

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）台灣網球小將曾俊欣展露鋒芒，美網官網今天刊登專文，提到他與瑞士名將費德瑞同天生日，視日本好手錦織圭為偶像，並期望以美網奪冠為青少年網球生涯劃下完美句點。

17歲的曾俊欣目前為青少年世界球王，今年在澳洲網球公開賽獲青少年組男單亞軍，法國網球公開賽、溫布頓錦標賽青少年組封王，並在美國網球公開賽青少年組名列頭號種子，下午鏖戰3盤逆轉擊敗南非選手亨寧（Philip Henning）挺進16強。

專文指出，曾俊欣有望成為2012年佩里沃（Felip Peliwo）後，首位一年內4大滿貫賽全數殺進決賽的青少年選手，也有機會成為2004年蒙菲爾斯（Gael Monfils）後，首位一年內贏得3座大滿貫青少年組單打冠軍的球員。

曾俊欣與費德瑞（Roger Federer）都是8月8日生，青少年網球生涯戰績同樣輝煌，都曾登上球王寶座，也都在溫網青少年組封王。曾俊欣本週若在美網青少年組奪冠，將實現費德瑞未有的成就。

文章提到，曾俊欣父親曾育德在夜市擺攤之餘兼做教練，帶領他接觸網球。曾俊欣15歲就在青少年大滿貫賽亮相，曾育德今年將他送進傳奇教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）網球學院，曾俊欣球技精進，本季戰績23勝4敗。

曾俊欣認為自己的打法類似偶像錦織圭，並表示錦織圭和教練張德培合作的成果，有助提升亞洲球員的動力和信心。今年大滿貫賽打出亮眼成績後，曾俊欣將目標轉向職業生涯，打算賽季結束後不再參加青少年組賽事。

曾俊欣已在職業網壇的小聯盟展露鋒芒，贏得3座國際網球總會（ITF）未來賽單打冠軍，並在今年首度代表台灣出征台維斯盃，以6比0、6比0直落二輕取黎巴嫩選手薩德（Michel Saade）。

文末寫道，曾俊欣已打進世界職業網球協會（ATP）單打前500名，今年剩餘賽季和未來排名只會更高，現在專心一意為青少年網球生涯劃下完美句點。（編輯：廖漢原）1070905

延伸閱讀》曾俊欣逆轉勝 美網青少年男單晉16強

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 曾俊欣美網
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP