大谷翔平炸裂 美職首支對左投全壘打[影]

大谷翔平4日打出本季第16轟，也是他在美國職棒大聯盟面對左投擊出的首支全壘打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯4日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，今天客場對戰德州遊騎兵隊，天使日籍二刀流球星大谷翔平，6局上擊出中右外野方向陽春全壘打，這是他本季擊出的第16支全壘打。



晚間比賽遊騎兵由左投邁納（Mike Minor）先發，天使第2棒指定打擊大谷翔平6局上率先上場打擊，球數1好2壞，他瞄準邁納投出時速86.4英里的滑球，大棒一揮球飛越中右外野全壘打牆。



大谷翔平是左打者，面對左投向來較難發揮。根據大聯盟官網報導，這支陽春全壘打是大谷翔平本季第16轟，也是他在美職面對左投擊出的首支全壘打。報導並說，大谷翔平這個球季面對左投的打擊率只有1成77。



報導指出，原本天使隊另一名強打普侯斯（Albert Pujols）因膝傷開刀本季提前報銷，如此大谷翔平將有更多機會，證明自己面對左投仍然可以有好的表現。



大谷翔平雖然擊出全壘打幫天使拿下分數，但最後天使仍是以2比4敗給遊騎兵。（編輯：屈享平）1070905



