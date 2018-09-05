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大谷翔平炸裂 美職首支對左投全壘打[影]

發稿時間：2018/09/05 11:00

最新更新：2018/09/05 11:31

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大谷翔平4日打出本季第16轟，也是他在美國職棒大聯盟面對左投擊出的首支全壘打。（共同社提供）大谷翔平4日打出本季第16轟，也是他在美國職棒大聯盟面對左投擊出的首支全壘打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯4日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，今天客場對戰德州遊騎兵隊，天使日籍二刀流球星大谷翔平，6局上擊出中右外野方向陽春全壘打，這是他本季擊出的第16支全壘打。

晚間比賽遊騎兵由左投邁納（Mike Minor）先發，天使第2棒指定打擊大谷翔平6局上率先上場打擊，球數1好2壞，他瞄準邁納投出時速86.4英里的滑球，大棒一揮球飛越中右外野全壘打牆。

大谷翔平是左打者，面對左投向來較難發揮。根據大聯盟官網報導，這支陽春全壘打是大谷翔平本季第16轟，也是他在美職面對左投擊出的首支全壘打。報導並說，大谷翔平這個球季面對左投的打擊率只有1成77。

報導指出，原本天使隊另一名強打普侯斯（Albert Pujols）因膝傷開刀本季提前報銷，如此大谷翔平將有更多機會，證明自己面對左投仍然可以有好的表現。

大谷翔平雖然擊出全壘打幫天使拿下分數，但最後天使仍是以2比4敗給遊騎兵。（編輯：屈享平）1070905

大谷翔平

大谷翔平又炸啦！本季第16轟出爐，追平前輩「酷斯拉」松井秀喜新人年記錄，究竟他今年能打出多少支全壘打呢？https://atmlb.com/2NKOHt3

MLB Taiwan 美國職棒大聯盟發佈於 2018年9月4日 星期二

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