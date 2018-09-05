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曾俊欣找回感覺 力擋對手反撲美網獲勝晉級

發稿時間：2018/09/05 12:14

最新更新：2018/09/05 12:14

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（中央社記者李晉緯台北5日電）台灣網球小將曾俊欣在美網青少年賽事險遭逆轉，他的父親曾育德說，曾俊欣領先時變得保守，才讓對手反撲，所幸找回原有打法才獲勝，強調比賽中最重要的，是要打出自己的步調。

曾俊欣在美網青少年男單次輪對上南非的亨寧（Philip Henning），首盤曾俊欣連下5局，以5比0遙遙領先，但卻在此時被對手連下7局，只能以5比7丟掉首盤。

所幸在首盤遭逆後，曾俊欣仍能以6比1、6比0連奪兩盤，最終要回勝利，成功晉級16強。

賽後曾俊欣說，印象中這是他第一次在一盤的比賽裡，被對手連下7局，他的父親曾育德則表示，曾俊欣首盤大幅領先時，自己把節奏慢了下來，打法變得保守、沒有趁勢繼續進攻的情況下，被對手抓住節奏反攻。

曾育德提到，其實首盤5比2時，曾俊欣已發現狀況不對，但有些心急，無法立刻恢復正常，而這種領先卻被追上，要再逆轉回來的比賽真的不太容易，「休息時我告訴曾俊欣，因為他的打法改變才被對手追上，要重新找回原本的感覺」。

曾育德分析，青少年比賽有時起伏很大，就算立刻發現問題所在，也還是需要一點時間調整，他告訴曾俊欣心態上一定要正確，「勝負並不是最重要的，最重要的是要能打出自己的東西」。（編輯：張芷瑄）1070905

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