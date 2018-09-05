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陳玟陵與亞運獎牌擦身而過 力拚奧運資格

發稿時間：2018/09/05 17:21

最新更新：2018/09/05 17:21

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（中央社記者李晉緯台北5日電）台灣角力女將陳玟陵在亞運銅牌戰敗北，與獎牌擦身而過淚灑賽場，今天她憶起當下情況說，「獎牌在眼前卻拿不到，真的非常懊悔」，但只能收起眼淚，在接下來賽事力拚奧運資格。

陳玟陵今天與李智凱、郭婞淳等亞運國手，參加運動品牌活動時告訴中央社記者，這次的雅加達-巨港亞洲運動會，她投入非常多心力，雖然因養傷缺席了一些國際賽，「但我準備的東西、練習的量，比之前參加奧運時還多」，並強調自己其實原本沒有想哭，只是賽後當下看到獎牌就在眼前卻拿不到，眼淚就止不住了。

儘管陳玟陵和亞運獎牌擦身而過，但她表示，利用賽事時間，與各國教練、選手交流有許多收穫，「大家教了我不少東西，相信對往後來說都是很有幫助的」。

收起失落的心情，陳玟陵10月起將先參加台灣公開賽、接著匈牙利的比賽，希望能再度拿下奧運參賽權，在2020年前進東京。

談到備戰狀況，陳玟陵說，她最迫切需要的，就是出國移訓、比賽的機會，因為在台灣沒有同量級的對手，每次一到比賽現場，面對各國好手使出的絕技，她有時無法立即做出反應，因此喪失致勝先機，「希望能多到國外，提早觀察其他選手的絕技，並及時找到解套的辦法」。（編輯：張芷瑄）1070905

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