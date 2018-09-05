/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

米爾曼曾睡機場也當過上班族 擊敗費德瑞一戰成名

發稿時間：2018/09/05 20:16

最新更新：2018/09/05 21:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

（中央社記者李晉緯台北5日電）過去曾當過上班族，也曾睡在機場、車站地板，只為了省下錢買機票參加比賽的澳洲網球選手米爾曼，4日成為這個世紀以來唯一擊敗費德瑞的澳洲選手而一戰成名。

世界排名55，名不見經傳的29歲澳洲選手米爾曼（John Millman），4日用手中的球拍讓全世界的球迷深深記住了他的名字。當天他在美國網球公開賽男單16強賽，以3比6、7比5、7比6（7）、7比6（3）擊敗目前世界排名第2、5度在美網奪冠、手捧20座大滿貫冠軍的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）。

米爾曼接下來將面對擁有13座大滿貫冠軍的塞爾維亞網球名將喬科維奇，米爾曼若能贏球，世界排名可望大幅提昇，並讓他成為新任「澳洲一哥」。

能有今天的成就，米爾曼一路走來其實並不順遂，出生在澳洲布里斯本的他4歲開始接觸網球，但直到15歲才參加國際網總（ITF）比賽，2006年才首度參加大滿貫賽事，當時17歲的他參加了澳網青少年組的賽事，表現並不特別搶眼的他，仍在2008年毅然決然轉入職業，靠著打些低階的比賽賺積分。經過幾年努力，他的世界排名從2007年的1461名，上升到2010年的204名。

米爾曼直到2010年才拿下他第一個挑戰賽冠軍，轉職業的前5年也沒能打出名堂，為了提升世界排名，他必須盡可能參賽賺積分，但南征北討的旅費不是他能輕易負擔的，為了存下足夠的機票錢，他只能睡在機場、車站大廳的地板，但他始終沒有放棄。

除此之外，包括肩膀、背部、臀部等傷勢問題也陸續找上門，這危及米爾曼的職業生涯，尤其2013年的肩膀手術後，他整整休兵了近一年，那段期間他的世界排名跌到1193名，不但出現網球生涯最大危機，還得同時面對經濟壓力，接受雙重的煎熬。

為了生計，米爾曼回到澳洲當起上班族，雖受傷勢所累無法立即回到球場，但他不曾忘記網球，只是默默養傷，等待重回球場的那一天。

2016年里約奧運，米爾曼的名字開始流傳，因為他是奧運史上首位能在男單比賽以兩個6比0擊敗對手的球員，正當他要發光發熱，卻又在2017年因為鼠蹊部傷勢休兵4個月，直到這次打敗費德瑞，才讓米爾曼的生涯再攀高峰。

在這場眾所矚目的比賽後，米爾曼表示，他一直視費德瑞為他的英雄，費德瑞則表示，雖然沒有太多人認識米爾曼，但米爾曼絕對是個勤於下苦工的人，「他在休息室裡也贏得所有頂尖選手的尊重」。（編輯：陳怡璇）1070905

延伸閱讀》美網選手特殊習慣知多少？納達爾會先把水瓶擺好、米爾曼喝飲料有順序

延伸閱讀》曾俊欣展露鋒芒 美網專文：可能超越費德瑞成就

延伸閱讀》美網新球場轉播角度太高 被酸攝影機架在月球

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 米爾曼費德瑞
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP