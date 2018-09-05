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U18亞青賽吉田輝星挨3分砲 日本不敵南韓

發稿時間：2018/09/05 20:57

最新更新：2018/09/05 20:57

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（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一戰，南韓隊金大韓首局就從日本隊先發投手吉田輝星手中轟出3分砲，反觀日本隊此役攻勢未能串連，僅攻下1分，日本隊終場以1比3輸球。

日本隊今天派出金足農業高校王牌投手吉田輝星先發，吉田輝星先前帶領金足農一路闖進甲子園決賽，儘管最終不敵傳統強校大阪桐蔭高校，拿下亞軍，但拚戰精神也讓外界留下深刻印象。

吉田輝星首局解決1個人次後，投出保送，但隨後游擊手發生失誤，南韓隊攻占一、二壘，又被第4棒金大韓揮出3分打點全壘打，助南韓隊首局就取得3比0領先。

吉田輝星此投6局僅被擊出2支安打，其中一支就是全壘打，第2至5局未被再敲出安打，送出5次三振、2次保送，失3分（2分自責分）。

日本隊打線受制於南韓隊先發投手金錡訓，4局下1出局才敲出首支安打，第4、5局都有攻占得點圈機會，但未能添得分數，第6局才靠著保送和安打，攻占一、三壘，並趁著投手牽制一壘發生失誤，追回1分。

日本隊全場揮出5支安打，比南韓隊多2支，但欠缺適時一擊，終場以1比3落敗。

亞青賽這次在日本宮崎舉行，南韓隊預賽以3連勝、A組第一晉級複賽，6日休兵1日，7日複賽首戰將與中國隊交手，拿下預賽B組第一的中華隊則將迎戰日本隊。（編輯：陳怡璇）1070905

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