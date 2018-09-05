廖健富開轟鬆口氣 桃猿重回下半季龍頭

（中央社記者黃巧雯桃園5日電）中職Lamigo桃猿隊今天出戰富邦悍將隊，桃猿廖健富找回手感，單場2安打包辦2分打點，率桃猿以5比1贏球，重回下半季龍頭。相隔一個多月再度開轟，廖健富坦言，鬆了一口氣。



悍將派出目前以12勝暫居中華職業棒球大聯盟勝投王的洋投伍鐸先發，迎戰桃猿洋投尼克斯。悍將首局就靠陳品捷、王正棠與胡金龍連3棒搶攻，先馳得點攻下一分。



伍鐸3局下出現亂流，被首名打者余德龍敲出二壘安打後，梁家榮再用安打扳平比數，後續又被擊出3支安打，讓桃猿將比數逆轉為3比1，廖健富5局下一記陽春砲，再將比數拉開成4比1。



先前左手發炎、下二軍的悍將投手郭泓志重回一軍，第7局登板接替伍鐸投球，讓桃猿趁機用安打、失誤、暴投後再添1分，桃猿終場以5比1獲勝。



下半季一度陷入低潮的廖健富近期打擊回溫，今天2打數2安打，包辦2分打點，另有2次四死球，本季第10轟也出爐，連3場繳出雙安成績，獲選單場MVP（最有價值球員）。



與狀況巔峰時候相比，廖健富說，目前已調整得差不多，相隔一個多月再開轟，有鬆一口氣，今天擊球狀況及對投手節奏掌握度都還不錯。



廖健富今年第一個完整球季就繳出打擊率3成99成績，暫居打擊王，64分打點也排名聯盟第5，本季累積敲出108支安打、10轟，也讓他相當滿意。



其中，單季打點破50分、全壘打雙位數超出廖健富原先預期，他希望未來打點和全壘打持續有穩定輸出。



桃猿總教練洪一中表示，先前有讓廖健富休息一段時間調整，對年輕人來說，可能還不熟悉如何調配體力，心理或生理層面都有些疲憊，打擊教練最近也在一旁協助調整，目前觀察廖健富選球和揮擊都已順暢許多。（編輯：李明宗）1070905