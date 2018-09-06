錦織圭大坂直美寫歷史 雙雙殺進美網4強[影]

影片來源：US Open Tennis Championships YouTube頻道

（中央社紐約5日綜合外電報導）日本網球一哥錦織圭和女網新星大坂直美今天在美國公開賽寫下歷史，成為第一對在同個大滿貫賽挺進4強的日本男單和女單選手。



錦織圭以2比6、6比4、7比6（7/5）、4比6、6比4擒伏克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），搶下4強門票。西里奇曾在2014年美網決賽擊敗錦織圭奪冠，錦織圭這次報了一箭之仇。



大坂直美稍早傳出捷報，以兩盤6比1輕取烏克蘭對手朱蓮科（Lesia Tsurenko），勇闖女單4強。



錦織圭將第3度出戰美網男單4強賽，前兩次是在2014年和2016年。



這位29歲名將也曾在另外3大滿貫賽打進8強，包括本季溫布頓網賽，成為23年來首位挺進溫網男單8強的日本選手。





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大坂直美則是自伊達公子1996年打進溫網女單4強以來，首位闖進大滿貫賽女單4強的日本女將。伊達公子當年打進溫網女單4強時，1997年次的大坂直美還沒出生。



大坂直美先前在大滿貫賽最佳戰績是今年1月澳洲公開賽挺進16強，也曾在3月印地安泉（Indian Wells）網賽奪冠，以及在邁阿密網賽擊敗美國好手小威廉絲（Serena Williams）。



大坂直美說：「8強算是我心中目標，每次我打大滿貫賽都是這樣想。」



「而在我闖進8強後，我會有點想繼續前進，因此我覺得自己必須再度全神貫注，要繼續努力地拚。」



錦織圭下一場美網對手將是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）或澳洲選手米爾曼（John Millman）。米爾曼在美網第4輪爆冷扳倒瑞士天王費德瑞（Roger Federer）。



大坂直美則將迎戰大會第14種子美國好手基斯（Madison Keys）或西班牙女將斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）。基斯在去年美網拿下亞軍。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1070906