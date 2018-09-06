拚中華台北羽球公開賽3連霸 周天成：一步步來

中華台北羽球公開賽10月將在台北進行，亞運男單銀牌周天成（圖）將在本項賽事力拚3連霸，6日的賽前記者會上，周天成表示，會一步一步來，專注每個球，全力在家鄉打出好球。中央社記者李晉緯攝 107年9月6日

（中央社記者李晉緯台北6日電）中華台北羽球公開賽10月將在台北進行，亞運男單銀牌周天成將尋求在此賽的3連霸，他在今天的賽前記者會表示，會一步一步來，專注每個球，全力在家鄉打出好球。



YONEX 2018中華台北羽球公開賽10月2日到7日將在台北小巨蛋進行，這項世羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300等級的賽事，今年的總獎金是賽史最高的50萬美元（約新台幣1539萬元）。



在中華台北羽球公開賽前，接連有日本公開賽、中國公開賽、韓國公開賽等大賽，一連4週密集的賽程，對選手的體能是莫大考驗，因此對賽事的取捨將是選手的難題。對此，世界球后戴資穎繼2017年捨世錦賽參加台北世大運後，這次為了力挺在台灣舉辦的比賽，早早決定放棄韓國公開賽，全力備戰中華台北羽球公開賽。



剛在雅加達-巨港亞洲運動會奪得羽球女單金牌的戴資穎，將在本項賽事尋求衛冕，在亞運獲得男單銀牌的周天成也將在此賽力拚3連霸，上屆男雙冠軍陳宏麟與王齊麟的組合也盼再次為地主隊留下冠軍。



對於尋求3連霸，周天成表示，因為自己和對手們的臨場狀況都還不確定，所以只能一步一步來，但絕對會把在亞運奪牌的精神延續下去，希望在中華台北羽球公開賽為家鄉球迷打出好球。



回想過去打中華台北羽球公開賽的經驗，周天成說，在主場打球就是不一樣，因為球迷幾乎會一面倒為台灣選手加油，所有的支持與打氣，都提醒他專注發揮每個球。



周天成也提到，相較其他地方，台灣球迷雖然也會為球員吶喊，但相較之下比較「安靜」，希望比賽期間球迷能踴躍進場為台灣選手加油，「盡情為我們吶喊」。（編輯：陳怡璇）1070906