崇越組隊加入中職 郭智輝：先解決3個不合理

中華職棒去年曾公布球隊擴增辦法，崇越集團董事長郭智輝6日表示，繳交新台幣1.2億元加盟金、3.6億元保證金以及參加二軍賽事一年等條件都不合理，若能解決這些問題，隨時能組隊加入中職。中央社記者黃巧雯攝 107年9月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）針對中職擴編球隊制度，新球團須繳交權利金1.2億元、保證金3.6億元與打二軍一年，崇越集團董事長郭智輝今天認為，這3項都不合理，若能解決這些問題，隨時能組隊加入中職。



中職連續10年維持4隊規模，業餘成棒崇越隼鷹過去曾喊話有意進軍職棒，不過澳洲職棒聯盟4日搶先一步向中華職棒聯盟遞交加入中華職棒企劃書，希望2019年加入中職二軍賽事。



郭智輝表示，目前還在觀察中職如何回應澳職所提出的加入中職企業書，他也期盼澳職能成功加入中職，並認為若能開放更多外籍球員參賽，有助於激勵第6隊加入。



中職去年曾公布球隊擴增辦法，包括新球團需繳交加盟金1.2億元、3.6億元保證金、1億元「地方棒球振興基金」以及先參加二軍賽事一年等條件，但經中職會長吳志揚近一年來拜訪20家國內大型企業，目前都沒有企業有具體組隊意願。



郭智輝認為，繳交加盟金1.2億元、3.6億元保證金以及參加二軍賽事一年都不合理，若能解決這些問題，隨時能組隊加入中職。他強調，打二軍一年不但沒辦法建立球迷，還需投入超過1億元，且無法吸引具備一軍戰力的球員加入，讓他覺得毫無意義，並喊話最多只接受打半年。



儘管郭智輝仍將組隊加入中職列為第一志願，但他也坦言，若環境不改變，可能會有第二選項，像是繼續留在業餘甲組球隊或加入日本獨立聯盟。



郭智輝表示，一旦加入中職，將計劃把市場擴大至日本，希望能將中職比賽一半主場設在日本，以吸引日本觀眾，也期盼未來能讓日本、韓國、中國球迷都能看到中職賽事。（編輯：陳怡璇）1070906