大谷翔平傳可能動刀卻單場雙轟 教練讚他堅強

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平雖傳手肘可能動刀，不過他今天在天使客場對戰德州遊騎兵的比賽，照樣站上打擊區且單場兩轟，教練索西亞稱讚他堅強。



這場比賽大谷翔平是先發指定打擊打序第3棒，4打數4支安打，還有1次盜壘，5局與8局分別擊出全壘打，8局的全壘打帶著2分打點，這是他美職生涯第2次的單場雙響，累計本季至今全壘打共18支，打擊率攀升至2成87，最後天使以9比3擊敗遊騎兵。



大谷翔平用行動與意志粉碎他可能手肘要動刀的傳聞，根據大聯盟官網報導，賽後天使總教練索西亞（Mike Scioscia）受訪說，大谷翔平在身心方面都很堅強。



他說，大谷翔平知道自己在比賽中，明白自己面對的挑戰，也了解自己才華洋溢，對於手肘的狀況以及未來該如何做決定沒有患得患失，他專注於打擊，表現優異。



天使總經理艾普勒（Billy Eppler）則說，即使韌帶有狀況，目前大谷翔平仍將持續打擊，並說大谷翔平仍相信球隊倚重他的投打二刀流，這也是球隊對他的承諾。



24歲的大谷翔平肘部受傷後，睽違大聯盟投手丘3個月，2日才復出投球。



天使隊稍早發布聲明說，大谷翔平的尺骨附屬韌帶（UCL）出現新的損傷。



天使隊表示，基於這些發現，醫生建議他接受尺骨附屬韌帶重建手術（Tommy John Surgery），並會在適當時機提供更多資訊。（編輯：施燕飛）1070906