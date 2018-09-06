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亞運關鍵時刻建功 姜建銘想再拚明年國際賽

發稿時間：2018/09/06 17:58

最新更新：2018/09/06 18:11

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zoom in 2018雅加達亞運中華成棒隊球員姜建銘在賽事關鍵時刻屢屢建功，面對明年即將到來的亞錦賽、世界12強賽，他6日表示，「一定會想拚」，會往這個方向努力。中央社記者黃巧雯攝　107年9月6日2018雅加達亞運中華成棒隊球員姜建銘在賽事關鍵時刻屢屢建功，面對明年即將到來的亞錦賽、世界12強賽，他6日表示，「一定會想拚」，會往這個方向努力。中央社記者黃巧雯攝　107年9月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）亞運中華成棒隊內野手姜建銘這次關鍵時刻屢屢建功，面對明年亞錦賽、世界12強賽，他今天坦言「一定會想拚」，只是要看自己技術有沒有達到那個程度，會往這個方向努力。

姜建銘2006年杜哈亞運是中華隊的王牌投手，但12年後的2018年雅加達亞運卻搖身一變、成為中華隊中心棒次打者。

姜建銘這次亞運先在對南韓隊一役敲出關鍵三壘安打建功，對戰中國隊時，還打下致勝分，他直呼是運氣好，「由於曾經當過投手、捕手，打擊方面的思維，會比較偏向投捕之間的心理戰」。

中華職棒統一獅隊野手蘇智傑因傷退出亞運，姜建銘最後一刻遞補，姜建銘透露，一直告訴自己什麼事情都不要放棄，他提到，崇越集團董事長郭智輝曾說過一句話，「要以一個冠軍心態做每件事情」， 而他也帶著蘇智傑以及其他沒有入選亞運選手的力量去拚這場比賽。

面對明年亞錦賽、世界12強賽，今年已33歲的姜建銘坦言「一定會想拚」，只是要看自己技術有沒有達到那個程度，會往這個方向努力，但目前會先待在業餘成棒崇越隼鷹，畢竟年紀較大，不會再想要不要進入職棒。

談到打球要打到何時，姜建銘認為，如果要繼續打，就要更努力一點，畢竟已33歲，體力、新陳代謝恢復的都會較以往慢，所需要的休息時間也會比以往更長。（編輯：陳怡璇）1070906

面對明年棒球亞錦賽、世界12強賽，今年已33歲的棒球員姜建銘（中）6日坦言，「一定會想拚」，不過目前會先待在業餘成棒崇越隼鷹隊，畢竟年紀較大，不會再想要不要進入職棒。中央社記者黃巧雯攝　107年9月6日面對明年棒球亞錦賽、世界12強賽，今年已33歲的棒球員姜建銘（中）6日坦言，「一定會想拚」，不過目前會先待在業餘成棒崇越隼鷹隊，畢竟年紀較大，不會再想要不要進入職棒。中央社記者黃巧雯攝　107年9月6日
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