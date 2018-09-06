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U18亞青中華贏日就晉冠軍戰 李晨薰被鎖定

發稿時間：2018/09/06 20:00

最新更新：2018/09/06 20:00

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（中央社記者謝靜雯日本宮崎6日電）U18亞洲青棒錦標賽中華隊預賽全勝晉級，明天複賽首戰與日本交手，只要贏球就確定搶進冠軍戰；中華隊未透露先發投手人選，但過往對戰日本表現不錯的李晨薰及左投都不排除。

中華隊預賽首戰擊敗實力有段落差的印尼隊，第2場與巴基斯坦比賽因對手棄權直接裁定拿勝，昨天與中國隊交手，打擊發揮不理想，全場敲出6支安打，僅拿下1分，以1比0拿下勝利，分組戰績第一名晉級4強複賽，分組第2名為中國，另一組南韓以分組第一名晉級，日本分組排名第2。

中華隊預賽少打一場，預賽首場比賽對手實力有落差，昨天遇上強度較高的中國隊，明顯感覺到打擊發揮不佳；總教練李來發表示，選手這段期間集訓、做重量，都沒有休息，感覺身體比較僵硬，加上昨天對上中國有輸不得的壓力，感覺打起球來繃手繃腳。

但李來發也點出，木棒比賽本來就是如此，面對實力相當的隊伍，想要大量得分難度高，「就看守備細膩度，守備穩定、沒有失誤，拿勝的機會就高」。

從預賽觀察，日本、南韓投手平均素質好，投手球速有水準，但是打擊並不是特別突出；日本隊昨天對南韓比賽，全場敲出5支安打，僅拿下1分，日本隊總教練永田裕治表示，短時間內要選手調整回好的狀態很難，明天對台灣關鍵一役，考慮按照目前選手打擊狀況好壞微調打序，至於投手群表現則不擔心。

中華隊沒有公布對日本隊先發投手，但日本隊對去年底台日青棒賽表現亮眼的投手李晨薰印象深刻；李來發表示，李晨薰與日本隊有過交手經驗，相信對手會有所鎖定，也提到日本打擊狀況好的左打很多，也不排除派左投應戰的可能性，但一切都還要等今晚開會後才會有定論。（編輯：陳怡璇）1070906

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