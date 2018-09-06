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王維中復出首戰5局2分責失分 敗投候選人

發稿時間：2018/09/06 20:09

最新更新：2018/09/06 20:25

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旅韓NC恐龍隊投手王維中先前因肩膀不適下二軍，相隔42天回到先發，6日出戰LG雙子隊。（圖取自NC恐龍臉書www.facebook.com/ncdinos）旅韓NC恐龍隊投手王維中先前因肩膀不適下二軍，相隔42天回到先發，6日出戰LG雙子隊。（圖取自NC恐龍臉書www.facebook.com/ncdinos）

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中先前因肩膀不適下二軍，相隔42天回到先發，今天出戰LG雙子隊，因守備不幫忙，投5局失4分僅2分責失分，退場時1比4落後，為敗投候選人。

王維中賽前出賽18場，投104.2局，拿下6勝7敗，防禦率4.04，本季與LG雙子隊交手3場，拿下一勝一敗。

王維中首局就因三壘手失誤，以及被李天雄敲安，無人出局，被攻占一、二壘，用飛球抓下2個出局數後，梁碩桓擊出安打丟一分。

第2局回穩、讓LG雙子隊3上3下的王維中，第3局又遇到亂流，被首名打者李炯宗擊出安打，隨後解決一個人次後，朴龍澤敲出內野安打，但游擊手發生失誤，又被蔡恩成揮出安打，讓LG雙子隊趁機搶下第2分，5局下LG雙子再用4支安打，追加2分。

NC恐龍隊今天攻勢受阻，僅在4局上靠著洋砲史庫格斯（Xavier Scruggs）二壘安打，追回一分。

王維中今天投5局用67球，失4分（2分責失分），被敲出9支安打，送出3次三振，沒有保送，退場時球隊仍以1比4落後，目前為敗投候選人。（編輯:孫承武） 1070906

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