于孟馗延長賽關鍵安 富邦悍將擊敗桃猿

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）中華職棒富邦悍將、Lamigo桃猿隊今天前9局戰成2比2平手，悍將延長賽10局上靠著于孟馗關鍵時刻敲出安打，攻下超前分，單局添得3分，終場就以5比2贏球。



Lamigo桃猿隊與富邦悍將今天在桃園棒球場交手，比賽因雨延至晚間7時30分開打，桃猿隊外野手王柏融賽前本季出賽92場，僅1場未先發，但當時曾替補上場，維持全勤，不過因近況不佳，今天為本季第2次未排入先發名單，中斷全勤出賽紀錄。



兩隊今天不約而同派出本土投手先發，富邦悍將派出吳世豪先發，出戰桃猿隊蘇俊羽，桃猿首局靠著藍寅倫陽春砲，率先攻下第一分，富邦悍將下個半局隨即扳平戰局。



吳世豪投5局失1分退場，富邦悍將6局下換上林晨樺登板，保送首名打者詹智堯，解決1個人次後，郭泓志登板救援，再度投出保送，儘管隨後三振朱育賢，但卻被陳俊秀敲出安打，桃猿隊取得2比1領先。



桃猿隊第7局啟動牛棚，換上吳丞哲接替投球，被富邦悍將趁機攻占滿壘，林益全擊出高飛犧牲打，助悍將二度扳平比數。



兩隊一路僵持至延長賽第10局，10局上富邦悍將林宥穎選到保送後，靠著暴投，攻占二壘，隨後于孟馗適時擊出安打，攻下1分打破僵局，隨後靠著安打串連，單局合計進帳3分，終場就以5比2獲勝。



富邦悍將新秀王正棠此役首局就敲出安打，單場6打數3安打，連續12場敲安，打破聯盟新人初登場連續安打記錄，原紀錄為11場，由中信兄弟王勝偉（2008年）、富邦悍將高孝儀（2014年）共同保持。（編輯：林治平）1070907