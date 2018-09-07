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美網女單4強賽輕鬆勝 小威感恩9度爭冠

發稿時間：2018/09/07 11:40

最新更新：2018/09/07 12:39

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美國網球天后小威廉絲6日以6比3、6比0輕取對手，生涯第9度殺進美網公開賽女單決賽。（圖取自美網官網 www.usopen.org）美國網球天后小威廉絲6日以6比3、6比0輕取對手，生涯第9度殺進美網公開賽女單決賽。（圖取自美網官網 www.usopen.org）

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）今天以6比3、6比0輕取拉脫維亞對手塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），生涯第9度殺進美網公開賽女單決賽。

美網女單6冠得主小威只花66分鐘就解決塞娃斯圖娃。大會第19種子塞娃斯圖娃首度闖進大滿貫賽4強，無緣再上一層樓。大會第17種子小威尋求個人第24座大滿貫賽單打金盃，力拚自去年9月1日產女以來首座大滿貫賽冠軍。

小威在本季溫布頓網賽屈居亞軍後，今年第2度挺進大滿貫賽單打決賽。她談到此事時說：「老實說真的難以置信。」

小威說：「一年前我還在醫院生小孩為生命奮戰。」她去年辛苦產女後，因血栓而與死神搏鬥。

「每次我站上這個球場，就非常感恩自己有機會打網球。」

「如今這麼快就走了這麼遠…我真的很期待面對所有可能性。」

小威接下來將在8日決賽出戰日本新星大坂直美。大坂直美以6比2、6比4擊敗美國對手基斯（Madison Keys），搶下決賽門票。大會第14種子基斯在去年美網拿下亞軍，今年無緣再度爭冠。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070907

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