大坂直美首闖美網決賽 對決小威廉絲爭后

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）20歲日本混血選手大坂直美再創驚奇，今天在美網女單準決賽以直落二擊敗地主選手基斯，首度殺入大滿貫決賽，將與6度在美網稱后的名將小威廉絲爭奪金盃。



大坂直美名列2018美國網球公開賽第20種子，開打前不被特別看好，卻一路過關斬將，成為女子網壇最受矚目的新星之一。



大坂直美準決賽遭遇第14種子基斯（Madison Keys），首盤兩度破發，以6比2拿下。第2盤首局，大坂直美再度破發，並一路保持領先，以6比4再下一盤，贏得比賽。



大坂直美破發把握度是此役勝負關鍵，全場3度破發，成功率75%；基斯全場雖逼出13個破發點，卻沒有一次成功，特別是第2盤第2局，兩人整整打了12分鐘，基斯有多次機會反破發球局，卻屢攻不下，斷送反撲氣勢。



大坂直美創造歷史，成為首位打進大滿貫決賽的日本女將，在獲勝那刻，坐在包廂大坂直美的母親手捂著嘴、眼泛淚光。大坂直美賽後受訪時說：「媽媽，我辦到了，我愛妳，感謝妳。」



被問到如何化解13個破發點，大坂直美笑著說，當時心中只想著要對上小威廉絲（Serena Williams）。主持人接著問為什麼，大坂直美回答：「因為她是小威廉絲啊！」



握有23座大滿貫冠軍的小威廉絲稍早在準決賽，以6比3、6比0直落二擊敗拉脫維亞女將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），第31度闖進大滿貫決賽。



小威廉絲此役慢熱，首個發球局就被破，之後逐漸找回狀態，第4局反破發球局，以2比2扳平。小威廉絲展現的強力球風，令塞娃斯圖娃難以招架，最後13局小威廉絲拿了12局，以秋風掃落葉之姿闖入決賽。



去年因懷孕生產錯過美網，36歲的小威廉絲賽後提到，一年前此時，產後的她在鬼門關前走一遭，如今有機會回到球場征戰，她充滿感恩，無論比賽輸贏，她都覺得自己是贏家。(編輯：陳永昌)1070907