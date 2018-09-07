新生入學輔導 許淑淨返母校勉學弟妹勇於圓夢

（中央社記者程啟峰高雄7日電）2012、2016奧運舉重雙金得主許淑淨今天返回母校正修科技大學，化身「一日園丁」播下「希望種子」，期勉學弟妹勇於實踐夢想。



正修科技大學上午辦舉新生入學輔導活動，許淑淨返回母校擔任「希望大使」，與校長龔瑞璋同台化身「一日園丁」進行「希望種子/Seeds of Change-植信念行動」儀式，一起種下「希望種子」。



許淑淨期勉學弟妹專注課業，課餘也要多做些有意義的事。她表示，前途就掌握在自己手裡，只要設定目標，勇於實踐夢想，有勇氣與動力堅持下去，總會有達成目標的一天。



許淑淨於正修大學、高雄醫學大學運動醫學系碩士班畢業後，正在攻讀國立體育大學競技與教練科學研究所博士班，她6月退出亞運培訓，結束選手生涯後，8月起擔任國家訓練中心舉重專項教練。



許淑淨受訪說，目前正全力攻讀國體博士班，將先把博士學位拿到，再進行下一步生涯規劃。



至於舉重女將郭婞淳這次拿下亞運金牌，許淑淨說，這是預期內的結果，「我也替她高興」。



龔瑞璋表示，正修新鮮人就像是一塊充滿無限可能的土壤，只要學校給予陽光般的溫暖關懷，提供如雨水般滋潤的學習資源，再加上如沐春風般的學習環境，新鮮人心中的希望種子一定能發芽茁壯。許淑淨的榜樣及奮鬥故事正可帶給新鮮人許多成長的養分。（編輯：陳俊碩）1070907