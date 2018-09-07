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北市爭取世界運動首都 盼增國際能見度

發稿時間：2018/09/07 12:20

最新更新：2018/09/07 12:20

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（中央社記者龍柏安台北7日電）台北市體育局長李再立今天表示，台北市已成為今年世界運動首都決選最後候選城市之一，希望透過這樣的活動，讓台灣走出國際，並且讓世界看見台灣。

由歐洲運動城市聯盟（ACES Europe）組成的5名訪視委員，於9月5日抵台，將進行4日訪視行程，李再立在致詞中表示，台北市是個國際型城市，除本地居民外，也有許多其他來自世界各國的民眾，而運動是最佳的外交方式。

ACES Europe西班牙籍秘書長阿隆索（Hugo Alonso）坦言，成為世界運動首都的好處之一，就是可增加城市國際能見度，也能帶動城市運動人口，他以西班牙為例，在提升運動人口後，隨之而來的優點就是能降低健保支出，無論對國家還是民眾，都有非常大的好處。

世界運動首都的評比，主要針對城市特色、運動設施與使用、市民參與、運動相關組織、舉辦國內外賽事與市民健康等6大指標進行評估。

台北市曾舉辦過2009年聽障奧運與2017台北世界大學運動會，且去年台北世大運被國際大學運動總會會長馬蒂特辛（Oleg Matytsin）盛讚，是國際大學運動總會（FISU）看過最好的運動賽會，且比賽期間售票率達87%，也創下世大運票房最佳紀錄。

目前全球申請的城市，僅台北市與阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，進入最後決選，李再立坦言，透過申辦世界運動首都這項活動，可進行自我檢視與改善，並讓台北市成為更棒的運動城市。

ACES Europe訪視委員週日離台後，緊接著10月份將前往阿布達比視察，預計今年10月底就會公布獲選城市。（編輯：李亨山）1070907

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