最爆汗大滿貫 喬科維奇美網脫了悠哉等對手

美國網球公開賽在高溫下開打，塞爾維亞名將喬科維奇（圖）在等待對手下場更衣時，索性脫去上衣仰靠在椅背上。（圖取自美網推特 twitter.com/usopen）

（中央社紐約6日綜合外電報導）本屆美國網球公開賽在高溫下開打，塞爾維亞名將喬科維奇等待澳洲對手米爾曼下場更衣時，索性脫去上衣後仰靠上椅背，還將雙手置於腦後，不時伸展雙腿，看來就像在泳池旁放鬆。



喬科維奇（Novak Djokovic）認為，9日摘下金盃的球員，將是真的靠汗水贏球的貨真價實冠軍，他表示今年美網天氣又熱又潮溼，是他征戰多年所遇過「最難熬」的一屆。



先後在2011年和2015年稱霸美網的喬科維奇，明天將在準決賽對上日本網球一哥錦織圭。這是他連續11次打進美網準決賽。



喬科維奇戰績彪炳，坐擁13座大滿貫賽男單金盃。他說：「從我的經驗來看，我只能談論自己，就比賽環境而言，這絕對是我過去十年來遇過最難熬的一屆美網。」



美網在高溫下開打，多日溫度飆破攝氏30度，天氣也極為潮溼。



瑞士名將費德瑞（Roger Federer）第4輪意外輸給世界排名第55的澳洲選手米爾曼（John Millman），他滿身大汗，忍不住抱怨在偌大的艾許球場（Arthur Ashe Stadium）上，幾乎無法呼吸。



喬科維奇也說，他在8強賽與米爾曼對戰時，共換了10次球衣，米爾曼第2盤2比2時也因爆汗下場更衣，比賽因此暫停6分多鐘。



喬科維奇當時對米爾曼說：「不要緊，我可以休息一下。」



他認為，這項賽事可能會被評為「史上最爆汗大滿貫」。



「我從來沒有像在這裡流這麼多汗。真是難以置信。我的意思是，我每場比賽都必須準備至少10件球衣。才打2局就已經渾身溼透。」（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070907