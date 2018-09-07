入主美國籃球名人堂 奈許等13人獲殊榮

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職籃NBA前球星奈許（Steve Nash）、艾倫（Ray Allen）、基德（Jason Kidd）、希爾（Grant Hill）和奇克斯（Maurice Cheeks）等13人，今天將正式入主美國籃球名人堂。



其他入選者包括克羅埃西亞球員拉賈（Dino Radja）、大學教練「左撇子」德里澤爾（Charles "Lefty" Driesell）、美國女子職籃（WNBA）球星史密斯（Katie Smith）和湯普森（Tina Thompson）等人。



2度拿下NBA最有價值球員（MVP）的奈許表示：「和這群人在一起是相當不可思議的，這是夢幻隊伍。」



來自加拿大的奈許曾8度入選全明星賽，生涯例行賽1萬335次助攻NBA史上排名第3，且奈許奮戰18個球季，生涯罰球命中率90.4%為NBA史上最高。



基德生涯19個球季曾10度入選全明星賽，2011年幫助達拉斯獨行俠奪得NBA總冠軍。生涯2684次抄截NBA史上排名第2，生涯1萬2091次助攻也高居史上第2。



艾倫曾在2008年助波士頓塞爾蒂克及2013年邁阿密熱火拿下NBA總冠軍，18個球季10度入選全明星賽。艾倫生涯投進2973顆三分球，更是NBA史上最多，並於2000年幫助美國男籃隊贏得雪梨奧運金牌。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070907