歐國聯開踢 德法抱蛋言和

（中央社巴黎6日綜合外電報導）歐洲足球總會（UEFA）推出的全新賽會「國家聯賽」（UEFA Nations League）開打，新科世足冠軍法國今天在慕尼黑與德國0比0踢和。



歐洲足總安排最近2屆世足冠軍在安聯體育場（Allianz Arena）對壘，看似是這項全新賽會開幕之夜的最佳戲碼，無奈A聯盟（League A）的這兩隊今晚在雨中都沒拿出真正看家本領，僅法國門將阿雷奧拉（Alphonse Areola）下半場幾記精彩撲救稍具看頭。



B聯盟（League B）部分，威爾斯球星貝爾（Gareth Bale）開賽第18分鐘禁區外漂亮長射破網，終場威爾斯以4比1大勝愛爾蘭；B聯盟另一場比賽，烏克蘭靠津琴科（Oleksandr Zinchenko）在傷停補時的第93分鐘進球，後來居上以2比1擊敗捷克。



C聯盟（League C）部分，挪威2比0擊敗塞浦勒斯，保加利亞2比1擊敗斯洛維尼亞。



D聯盟（League D）部分，喬治亞2比0擊敗哈薩克，查維塔茨（Giorgi Chakvetadze）的破門成為歐國聯賽史上的第1個進球；D聯盟另一比賽，效力英超兵工廠隊的亞美尼亞名將姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）罰進12碼，幫球隊2比1擊敗列支敦斯登。（譯者：陳亦偉）1070907