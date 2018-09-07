楊俊瀚亞運銀恨 聯邦銀補225萬金牌獎金差額

聯邦銀行副總經理涂洪茂（左）7日拿出新台幣225萬的大支票，贊助田徑短跑好手、「台灣最速男」楊俊瀚，由姊姊楊雪萍（右）代表出席受贈儀式，並轉述楊俊瀚感言。中央社記者吳家昇攝 107年9月7日

（中央社記者龍柏安台北7日電）聯邦銀行副總經理涂洪茂今拿出新台幣225萬的大支票，贊助台灣「最速男」楊俊瀚，補足亞運金牌國光獎金差額，他強調：「這是對楊俊瀚優異表現的一種肯定。」



台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人楊俊瀚，今年在雅加達—巨港亞運田徑男子200公尺決賽，以20秒23和日本選手小池祐貴同時衝線，卻以千分位之差，從金牌變成銀牌，國光獎金也從原先的新台幣450萬，縮水成225萬。



中華奧會主席林鴻道表示，比賽一結束，他的堂弟，也是聯邦銀行總經理林鴻聯立刻傳訊息給他，問他金牌與銀牌國光獎金差了多少，他一開始先說：「差了150萬。」林鴻聯則爽快地回答：「沒問題，差額的部分我補給楊俊瀚。」



林鴻道笑說，為了保險起見，他順口問了一下秘書長王景成，才知道原來國光獎金有「陸海空」加成，包括田徑、游泳與體操三個基礎主流運動，得獎後獎金加碼1.5倍，人在印尼的林鴻道，馬上撥電話給林鴻聯解釋：「獎金是差了225萬。」



好在林鴻聯依舊阿沙力同意加碼，今天涂洪茂出席記者會時強調，在看電視轉播當下，所有人都覺得楊俊瀚是金牌得主，「他也該享有金牌待遇」。涂洪茂表示，聯邦銀行只是拋磚引玉，期待未來有更多選手，在國際舞台發光發亮。



人已赴美考察、訓練的楊俊瀚，今天並未出席受贈儀式，由姐姐代為出席，並轉述感言，他除感謝中華奧會主席林鴻道的鼓勵，也感謝聯邦銀行、田徑協會，「有了各方企業的支持，運動員更能無後顧之憂投入訓練，相信在大家帶動下，台灣體育風氣一定會越來越好」。（編輯：陳怡璇）1070907





聯邦銀行7日贊助田徑短跑好手、「台灣最速男」楊俊瀚新台幣225萬，補足亞運金牌國光獎金差額，由姊姊楊雪萍（前）代表出席受贈儀式。中央社記者吳家昇攝 107年9月7日