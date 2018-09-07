楊俊瀚目標跑進10秒內 預計1年半達標

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣「最速男」楊俊瀚昨啟程前往美國東田納西州大，進行1個月的考察、訓練，為接下來赴美之旅鋪路，指導教練陶武訓強調，「希望未來的1年半，能讓楊俊瀚跑進10秒內」。



楊俊瀚在經紀人陪同下，今已抵達美國、並完成安置，接下來他會接受美式訓練，參加比賽，並考察當地訓練環境。



中華田協秘書長王景成表示，如果這次考察美國當地的訓練環境，強度能與中國的「亞洲飛人」蘇炳添與謝震業在佛羅里達的IMG訓練中心相同，就會同意讓楊俊瀚長期赴美訓練。



陶武訓表示，東田納西州大的運動科學非常發達，他期望這次楊俊瀚赴美後，可在身體訓練與技術分析上得到收穫，如果計畫成行，將來他也將隨愛徒一塊赴美，負責打理楊俊瀚的生活，以及與美國教練團的溝通。



對於未來計畫，陶武訓指出，楊俊瀚未來的主戰場仍鎖定在200公尺，100公尺則會當成訓練指標，他強調：「我預計明年世大運之前，楊俊瀚100公尺要跑進10秒10內，在未來的1年半，要跑進10秒內。」



陶武訓也直言，台灣需要一座室內田徑場，一方面當今的訓練與比賽，都已和室內賽接軌，他舉例：「世錦賽與奧運的積分賽，都是先從室內賽開始，如果台灣沒有室內田徑場，將會離世界越來越遠。」



他也透露，今年亞運前夕，高雄下了10天大雨，這對楊俊瀚賽前準備與調整造成很大影響，他相信如果有一座可遮風避雨的訓練環境，「我想亞運田徑選手的成績一定不止於此」。（編輯：陳怡璇）1070907