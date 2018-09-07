/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞培安素 范巽綠大谷翔平北海道
>rss

楊俊瀚目標跑進10秒內 預計1年半達標

發稿時間：2018/09/07 16:23

最新更新：2018/09/07 16:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣「最速男」楊俊瀚昨啟程前往美國東田納西州大，進行1個月的考察、訓練，為接下來赴美之旅鋪路，指導教練陶武訓強調，「希望未來的1年半，能讓楊俊瀚跑進10秒內」。

楊俊瀚在經紀人陪同下，今已抵達美國、並完成安置，接下來他會接受美式訓練，參加比賽，並考察當地訓練環境。

中華田協秘書長王景成表示，如果這次考察美國當地的訓練環境，強度能與中國的「亞洲飛人」蘇炳添與謝震業在佛羅里達的IMG訓練中心相同，就會同意讓楊俊瀚長期赴美訓練。

陶武訓表示，東田納西州大的運動科學非常發達，他期望這次楊俊瀚赴美後，可在身體訓練與技術分析上得到收穫，如果計畫成行，將來他也將隨愛徒一塊赴美，負責打理楊俊瀚的生活，以及與美國教練團的溝通。

對於未來計畫，陶武訓指出，楊俊瀚未來的主戰場仍鎖定在200公尺，100公尺則會當成訓練指標，他強調：「我預計明年世大運之前，楊俊瀚100公尺要跑進10秒10內，在未來的1年半，要跑進10秒內。」

陶武訓也直言，台灣需要一座室內田徑場，一方面當今的訓練與比賽，都已和室內賽接軌，他舉例：「世錦賽與奧運的積分賽，都是先從室內賽開始，如果台灣沒有室內田徑場，將會離世界越來越遠。」

他也透露，今年亞運前夕，高雄下了10天大雨，這對楊俊瀚賽前準備與調整造成很大影響，他相信如果有一座可遮風避雨的訓練環境，「我想亞運田徑選手的成績一定不止於此」。（編輯：陳怡璇）1070907

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP