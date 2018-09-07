U18亞青中華隊王彥程搶勝 日派柿木蓮應戰

2018第12屆U18亞洲青棒錦標賽7日在日本宮崎展開複賽賽程，中華隊首戰將與地主日本交手，只要拿勝，就確定與南韓隊爭冠。圖為中華隊教練集合球員喊話。中央社記者謝靜雯攝 107年9月7日

（中央社記者謝靜雯日本宮崎7日電）U18亞洲青棒錦標賽中華隊今天複賽首戰與地主日本交手，只要拿勝，就確定與南韓隊爭冠；中華隊派出調整近況佳的左投王彥程先發，日本則派出柿木蓮應戰。



U18亞洲青棒賽複賽今天開打，首場比賽南韓擊敗中國，南韓隊目前戰績2勝，晚場中華隊與日本交手，只要中華隊搶下勝利，就確定晉級冠軍戰；中華隊總教練李來發表示，今天日本觀眾很多，但希望選手不要受到影響、全力以赴。



日本隊左強打者多，加上腳程快，今天比賽中華隊教練團在左投張景淯、王彥程間做抉擇，但因為張景淯母隊美國職棒水手隊有投球限制，王彥程集訓初期雖然球速沒有調整到位，但出國前狀況調整不錯，是目前投手群中近況最佳的選手，也能負擔較長局數，最後決定讓他扛起關鍵戰役。



一場決勝負的比賽，李來發勉勵選手「這就是屬於你們的舞台、要好好發揮」，也提到國際賽就是要看選手臨場表現，看機會來了誰能夠把握，就有較大的搶勝機會。



日本隊今天比賽沒有退路，派出王牌柿木蓮先發，柿木蓮在剛落幕的日本甲子園比賽冠軍戰，完投9局，率領母隊大阪桐蔭完成史上第2次春、夏甲子園2連霸。（編輯：陳怡璇）1070907