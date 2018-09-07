寶馬錦標賽首輪 老虎伍茲麥克羅伊並列領先

（中央社費城6日綜合外電報導）美國名將老虎伍茲和北愛爾蘭選手麥克羅伊今天在賓州舉行的寶馬高球錦標賽（BMW Championship）中，不約而同繳出低於標準桿8桿的62桿，並列首輪領先，開創新局面。



路透社報導，儘管老虎伍茲（Tiger Woods）和麥克羅伊（Rory McIlroy）一共奪得18項大滿貫賽冠軍，但在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）任何一輪比賽結束後，他們從未並列領先，直到今天在費城（Philadelphia）西部艾羅尼明高球俱樂部（Aronimink Golf Club）繳出相同的62桿。



美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele）以1桿之差緊追他們兩人之後。過去兩週獲勝的美國選手狄倉波（Bryson DeChambeau）揮出67桿。



老虎伍茲今天稱霸關鍵在於他拿出塵封的Scotty Cameron推桿，這支推桿是他10多年前在14場大滿貫賽中獲得13場勝利的武器。



汗如雨下的老虎伍茲告訴記者：「整個夏天，我都在家中後院拿著它閒混，只是感覺一直不對，但（現在）感覺很好。」



「我知道釋放點，我知道它如何擺動，我的身體能夠調整姿勢，變成推桿所需的樣態，並且知道順勢把球推出去，因為我使用這支推桿已無數次了。」



老虎伍茲曾在美巡賽4度繳出61桿佳績，最近一次是2013年WGC普利司通邀請賽（WGC Bridgestone Invitational），當時他贏得生涯第79場美巡賽勝利，但迄今沒有任何進帳。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1070907