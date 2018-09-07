2018青年奧運 曾俊欣梁恩碩奪金大熱門

（中央社記者龍柏安台北7日電）2018青年奧運將於10月6日起，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，台灣共有61名選手參賽，體育署競技組組長洪志昌表示，希望選手能延續在亞運的好表現，在青奧繼續穿金戴銀。



今年青年奧運是第三屆，共有32種競賽運動，共有206個國家、地區，約有3998名選手參賽，運動員年齡則需介於15至18歲，且參賽資格與奧運類似，需通過一系列各國際運動總會所訂參賽資格，才能取得參賽門票。



中華代表團今年將參加舉重、沙灘手球、射箭、桌球、划船、射擊、帆船、跆拳道、輕艇、體操、擊劍、羽球、運動舞蹈、田徑、滑輪溜冰、現代五項、網球、高爾夫、柔道與游泳等共計20種競賽項目、共計61名選手參賽。



這次青奧國手當中，包括桌球「桌球神童」林昀儒，射箭小將湯智鈞，以及亞運網球女單銅牌得主梁恩碩，都是雅加達—巨港亞運的正選國手，也都在今年亞運會中拿下獎牌。



洪志昌指出，湯智鈞在今年亞運反曲弓男團拿下隊史首金、林昀儒也在亞運桌球男團打出亮眼表現摘銅，「我相信他們在亞運的好表現，能延續到青年奧運賽場上」。



洪志昌也提到，目前人在美國網球公開賽奮戰青少年男單球王曾俊欣，以及女單好手梁恩碩，都是本屆青奧奪金的熱門候選人。（編輯：陳怡璇）1070907