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聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

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勞團群眾與警僵持 警備車載走抗議民眾

發稿時間：2017/12/24 01:39

最新更新：2017/12/24 07:37

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勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日

（中央社記者陳至中、王揚宇台北24日電）勞團23日遊行結束，仍有部分民眾深夜轉進西門町及北車一帶，造成交通大亂，群眾今天凌晨聚集在台北車站東三門，警方勸離，部分抗議者被拖上警備車，約帶回80名民眾。

反對勞動基準法修法草案，包含五一行動聯盟等多個勞工團體23日下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，有上萬名民眾走上街頭，勞團要求政府退回相關草案，他們說，勞基法是勞動條件的最低標準，應該要保障每一位勞工。

遊行隊伍昨天下午2時50分左右，從民進黨中央黨部前出發，他們一路高喊「拒絕勞基惡法」等口號，行經北平東路、中山北路、行政院、忠孝西路、重慶南路、襄陽路、公園路、青島西路、中山南路、濟南路、最後回到立法院群賢樓前。

遊行群眾沿路發生數起零星衝突，遊行原訂23日下午5時結束，但有不少群眾不願離去，桃園市產業總工會顧問毛振飛在下午6時03分宣布解散，遊行結束，但約數百名群眾不願離開，一度持續占據行政院門口，最後群眾在台北街頭流竄，造成中華路西門町及車站一帶交通大亂。

未散去的群眾在街頭流竄，至昨天深夜11時左右，抗議群眾被包圍在台北車站東三門，部分群眾在接近12時左右，就搭捷運等大眾運輸工具離開，但仍有部分群眾留在東三門外廣場，至今天凌晨，仍有數十名群眾與警方僵持。

為淨化台北車站，警察先要求民眾維持和平理性，並柔性勸離，有人配合被請上警備車，但也有部分抗議群眾不理會，今天凌晨12時46分左右，警方強制拖人，將不配合的群眾一一拖上警備車載走，凌晨1時08分，將台北車站淨化，東三門外廣場也沒有抗議群眾，警方指出，帶回約80位民眾，將進一步詢問。1061224

勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日
勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日
多個勞團23日發起大遊行，遊行結束，部分群眾不願離去，深夜在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂，至今天凌晨，警方將抗議者拖上警備車載走。中央社記者王揚宇攝 106年12月24日多個勞團23日發起大遊行，遊行結束，部分群眾不願離去，深夜在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂，至今天凌晨，警方將抗議者拖上警備車載走。中央社記者王揚宇攝 106年12月24日

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