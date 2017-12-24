/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 多益五月天勞基法空氣品質

聯合國決議 任命特使處理洛興雅危機

>rss

抗議勞基法修法變游擊戰 警方蒐證偵辦

發稿時間：2017/12/24 09:47

最新更新：2017/12/24 13:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團昨天遊行抗議勞基法修法，但活動結束後有部分民眾未散並造成交通大亂，約60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回。警方今天說，後續將蒐證並依違反社維法等偵辦。

反對勞動基準法修法草案，包含五一行動聯盟等多個勞工團體23日下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，上萬人走上街頭要求政府退回相關草案，原訂昨天下午5時結束，卻直到下午6時3分才宣布解散。

未料遊行結束後，仍有數百名群眾不願離開，一度占據行政院門口和流竄台北街頭，造成中華路西門町及台北車站一帶交通大亂，警方進行包圍、勸離，部分群眾在接近今天凌晨0時前就搭捷運離開，但少部分不理會警方勸離，今天凌晨1時許被拖上警備車載往郊區。

北市警方今天接受中央社訪問時表示，凌晨已完成北車淨化，並勸、帶離約60人上警備車，載往北市郊區請回，並無逮捕也無管束行動。

警方說，後續將持續進行蒐證和查看影像證據，針對涉嫌違反社會秩序維護法和刑法佔據道路者，依法偵辦。

另外，針對有網友發文貼出有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身被上束帶照片，對此，警方稍晚也將召開記者會說明。1061224

勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日
多個勞團23日發起大遊行，遊行結束，部分群眾不願離去，深夜在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂，至今天凌晨，警方將抗議者拖上警備車載走。中央社記者王揚宇攝 106年12月24日多個勞團23日發起大遊行，遊行結束，部分群眾不願離去，深夜在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂，至今天凌晨，警方將抗議者拖上警備車載走。中央社記者王揚宇攝 106年12月24日

延伸閱讀》抗議勞基法修法女子半裸 警方：民眾自行脫衣

延伸閱讀》勞團遊行抗議修法 勞動部：保障不會倒退，例外絕不變原則

延伸閱讀》勞基法修法 民進黨團：最快明年1月4日臨時會處理

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 勞基法遊行
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP