抗議勞基法修法變游擊戰 警方蒐證偵辦

勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）勞團昨天遊行抗議勞基法修法，但活動結束後有部分民眾未散並造成交通大亂，約60餘名抗議者被警備車載往郊區、請回。警方今天說，後續將蒐證並依違反社維法等偵辦。



反對勞動基準法修法草案，包含五一行動聯盟等多個勞工團體23日下午發起「1223反對勞基法修惡大遊行」，上萬人走上街頭要求政府退回相關草案，原訂昨天下午5時結束，卻直到下午6時3分才宣布解散。



未料遊行結束後，仍有數百名群眾不願離開，一度占據行政院門口和流竄台北街頭，造成中華路西門町及台北車站一帶交通大亂，警方進行包圍、勸離，部分群眾在接近今天凌晨0時前就搭捷運離開，但少部分不理會警方勸離，今天凌晨1時許被拖上警備車載往郊區。



北市警方今天接受中央社訪問時表示，凌晨已完成北車淨化，並勸、帶離約60人上警備車，載往北市郊區請回，並無逮捕也無管束行動。



警方說，後續將持續進行蒐證和查看影像證據，針對涉嫌違反社會秩序維護法和刑法佔據道路者，依法偵辦。



另外，針對有網友發文貼出有抗議女性疑和警方拉扯且赤裸上身被上束帶照片，對此，警方稍晚也將召開記者會說明。1061224





勞團23日發起大遊行晚間宣布活動結束後，仍有部分民眾不願離去，轉往台北車站東三門聚集和警方僵持發生衝突，24日凌晨警方展開驅離行動清空現場。中央社記者謝佳璋攝 106年12月24日

多個勞團23日發起大遊行，遊行結束，部分群眾不願離去，深夜在街頭流竄，造成西門町一帶交通大亂，至今天凌晨，警方將抗議者拖上警備車載走。中央社記者王揚宇攝 106年12月24日

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